Enquete A Fazenda 2021: quem deve ganhar o reality rural? Vote

Acesse a enquete O POVO e vote no seu participante favorito do reality rural; ganhador de A Fazenda 2021 deverá ser anunciado pela TV Record em dezembro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A 13ª edição do reality show A Fazenda estreou nessa terça-feira, 14. Além dos 20 participantes já confirmados no elenco e apresentados na estreia do programa, outros quatro disputam uma 21ª vaga e estão no Paiol. Clique aqui para votar em quem deve se juntar ao programa. O reality rural mal começou, mas O POVO já quer saber: quem você acha que deve ganhar?

Enquete A Fazenda 2021: quem deve ganhar o reality? Vote abaixo

Enquete A Fazenda 13: quem deve ganhar o reality rural? Aline Mineiro Bil Araújo Dayane Mello Dynho Alves Erasmo Viana Erika Schneider Gui Araújo Liziane Gutierrez Marina Ferrari MC Gui Medrado Mileide Mihaile Mussunzinho Nego do Borel Rico Melquiades Solange Gomes Tati Quebra Barraco Tiago Piquilo Valentina Francavilla Victor Pecoraro

Created with

Sobre o assunto Enquete A Fazenda 2021: como votar no R7

A Fazenda 13: Gui Araújo explica motivo do término com Anitta

A Fazenda 13: onde assistir, horário e participantes

A Fazenda 2021: onde assistir ao vivo e online?

A nova temporada de A Fazenda será exibida ao vivo de segunda a sábado às 22 horas e 30 minutos, e aos domingos a partir das 23 horas e 15 minutos, na Record TV. Para assistir a programação online é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora, o PlayPlus. Nele é possível acompanhar a transmissão completa de festas e provas.

A Fazenda 2021: conheça os participantes confirmados até agora

Até a terça, 14 de setembro (14/09), foram confirmados 20 participantes para a 13ª edição de A Fazenda. Ainda, por meio do Tik Tok, plataforma parceira do programa, quatro influenciadores digitais irão participar do Paiol - que consiste na disputa por uma vaga no jogo rural. Confira os nomes:

>> A Fazenda 13: Erika Schneider é mais uma confirmada do reality

>> A Fazenda 13: Aline Mineiro é confirmada no reality rural

>> A Fazenda 13: Erasmo Viana é confirmado

>> A Fazenda 13: Dynho Alves é confirmado

>> A Fazenda 13: quem é Rico Melquiades, novo peão do reality show

>> A Fazenda 13: conheça a nova integrante do reality, Solange Gomes

>> A Fazenda 13: quem é Tiago Piquilo, sertanejo confirmado no reality

>> A Fazenda 13: MC Gui é confirmado no reality

>> A Fazenda 13: quem é Gui Araújo, novo participante confirmado do reality

>> A Fazenda 13: conheça Marina Ferrari, nova participante do reality

>> A Fazenda 13: Medrado é confirmada como nova participante

>> A Fazenda 13: relembre a carreira de Tati Quebra Barraco

>> A Fazenda 13: saiba quem é Mussunzinho, novo integrante do reality

>> A Fazenda 13: conheça o ator Victor Pecoraro, confirmado no reality

>> A Fazenda 13: Dayane Mello e Valentina Francavilla são confirmadas

>> A Fazenda 13: Bil Araújo vai para seu terceiro reality em um ano

>> A Fazenda 13: com Nego do Borel confirmado, relembre polêmicas do cantor

>> A Fazenda 13: saiba quem é a participante Liziane Gutierrez

>> A Fazenda 13: relembre as polêmicas de Mileide Mihale

Tags