Apesar de chuvas, interior do Ceará começa agenda diversa do Carnaval

Para além da Capital, as programações do interior do Ceará podem impactar diferentes regiões e idades. Veja como foram os primeiros dias de Carnaval 2024

Para além da Capital — que tem oito polos oficiais —, as programações carnavalescas do Interior são robustas e podem impactar diferentes regiões de um mesmo município.

Mesmo com intensos registros de chuvas, o Carnaval de 2024 no Ceará seguiu de pé e os foliões não decepcionaram.

No caso de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, os festejos contam com seis parques: Praia da Taíba, Praia do Pecém, Siupé, Croatá, Várzea Redonda e sede. Até terça-feira, 13, cerca de 30 atrações devem se apresentar entre os locais do “São Gonçalo Folia 2024”.

No sábado, 11, e no domingo, 12, a cidade recebeu Taty Girl, Forró Real, Kadu Martins, Ivvo Brown e Lagosta Bronzeada, entre outros nomes.

Algumas das agendas do Interior começaram já na sexta-feira, 9, como a de Aquiraz. Chamado de “Carnaquiraz”, o evento recebeu o fortalezense Matuê naquela noite, além de Rogerinho e DJ Merson.

Neste fim de semana, as festividades da cidade, divididas entre as praias do Batoque, Iguape e Prainha, também apresentaram Zé Cantor, Vicente Nery, Ludmilla Amaral, Allanzinho, Kadu Martins e Patrulha.

Quem também começou a folia ainda na sexta foi Aracati, a 147,3 quilômetros (km) da Capital. A programação por lá teve grande representante do Carnaval, a baiana Ivete Sangalo.