Chuvas: Defesa Civil atende 120 ocorrências no Ceará; 58 em Fortaleza

A chuva que ocorreu entre 7 horas de sábado e 7 horas de domingo foi a segunda maior em 50 anos . Maior precipitação só havia ocorrido em 2004. Entre sábado e domingo de Carnaval, Fortaleza registrou 215 milímetros de chuva em meio a alagamentos e quedas de energia. Outros 137 municípios do Ceará tiveram chuvas.

A Defesa Civil do Ceará afirmou ter atendido 120 ocorrências relacionadas às chuvas no Ceará , sendo 58 delas em Fortaleza.

"A atual gestão, em colaboração com acadêmicos e órgãos governamentais, segue promovendo uma cultura de prevenção e mitigação de desastres a nível nacional. Um esforço contínuo e institucional que busca uma mudança cultural onde a prevenção e a mitigação sejam as culturas prevalentes. Infelizmente, as vidas e os danos em desastres anteriores não podem ser recuperados, mas um novo futuro está em construção", diz em nota.



Previsão para segunda-feira

Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão para esta segunda-feira, 12, é de redução das chuvas em relação ao fim de semana, ocorrendo de modo isolado no Cariri, no Litoral Norte e na Ibiapaba.

Nas demais macrorregiões, baixa possibilidade de chuva isolada. Chuvas isoladas são aquelas concentradas numa única localidade. Todas as macrorregiões do Ceará devem ter chuva com intensidade entre fraca e moderada.