Carnaval 2024: Ivete Sangalo arrasta multidão de foliões em Aracati

Na laje, na árvore, em cima de um muro ou em uma grade - mas com certeza na avenida: quem esteve em Aracati nesta sexta-feira, 9, presenciou uma avalanche de energia e agito com a grande abertura do Carnaval 2024 no município.

Lotação, emoção e agito são algumas das palavras que caracterizam a noite protagonizada por Ivete Sangalo no trio elétrico. A plateia, formada por milhares de pessoas, se amontoava, brincava e dançava comandada pela artista.

Principal nome do Carnaval de Aracati, Ivete subiu no trio elétrico por volta de 20 horas e já estava cercada por milhares de foliões que vieram de diferentes locais do Estado para vê-la. Maria Valéria, 48, por exemplo, veio do município de Palhano apenas para ver sua cantora favorita perto.