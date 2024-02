Veja como fica a previsão de chuvas nas regiões do Ceará nos dias 12 e 13

De acordo com a Funceme nos próximos dias as macrorregiões receberão chuvas com intensidade de fraco a moderada Crédito: FABIO LIMA

A previsão de chuva no Ceará para esta segunda-feira, 12, de acordo com a Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos) é de céu variando de nublado a poucas nuvens com chuva isolada no Cariri e na faixa litorânea e na Ibiapaba. Nas demais macrorregiões, existe baixa possibilidade de chuva isolada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Já na terça-feira, 13, o Estado deve ter céu variando de nublado a poucas nuvens com chuva isolada na faixa litorânea, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Nas demais regiões, alta possibilidade de chuva isolada. Previsão do tempo para Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) Nesta segunda-feira, 12, a previsão é de que entre a madrugada e a manhã o céu esteja nublado com chuva isolada. Já à tarde e à noite o céu fica parcialmente nublado. Já na terça-feira, 13, durante a madrugada e de manhã, céu parcialmente nublado com chuva isolada. À tarde e à noite, céu parcialmente nublado. Temperaturas nas regiões Em relação às temperaturas, os maiores valores devem ser registrados nas macrorregiões Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns, em torno de 35°C. As temperaturas mais baixas devem ser registradas no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba, em torno de 19°C. Em Fortaleza e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), temperaturas máximas de até 31ºC e mínimas de 22°C.