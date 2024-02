Ivete Sangalo anuncia shows de turnê em duas cidades do Ceará; veja

A cantora Ivete Sangalo anunciou as datas e cidades em que a turnê ”A Festa” passará, marcando a comemoração de seus 30 anos de carreira, e duas cidades cearenses estão na lista: Fortaleza e Juazeiro do Norte.

A divulgação foi feita em uma publicação no Instagram nesta segunda-feira, 5, com a rota de 30 de shows que terminarão apenas em abril de 2025. A primeira cidade cearense a receber a turnê será Juazeiro do Norte, com a data marcada para o dia 21 de setembro de 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM| Ivete celebra 30 anos de carreira com turnê: Maior que o País já viu