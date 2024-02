Ivete diz que vai "macetar apocalipse" após fala de Baby do Brasil em Salvador

Com bom humor, Ivete respondeu: “Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse quando a gente maceta o apocalipse ”. A fala foi uma referência a “Macetando”, canção da baiana com Ludmilla lançada em 2023 com potencial para ser considerada um dos hits do Carnaval de 2024.

Diálogo inesperado entre as cantoras Baby do Brasil , de 71 anos, e Ivete Sangalo , 51, durante o Carnaval em Salvador chamou atenção dos internautas neste domingo, 11. Baby curtia o trio elétrico da colega na noite desse sábado, 10, quando recebeu um microfone e começaram a conversar.

Baby pediu então para Ivete cantar “Minha Pequena Eva”, da Banda Eva, e Ivete respondeu que cantaria “Macetando”, porque “Deus está mandando ‘Macetando’ agora. É o macetando de Jesus”.

“Ele não permitirá [um apocalipse], porque a força de Deus é maior que qualquer mandamento, do que qualquer energia. Porque ele [Deus] é a maior energia de todas”, concluiu Ivete.

Ivete Sangalo em Salvador: show tem três horas de atraso

Antes do encontro com Baby do Brasil, o trio elétrico de Ivete Sangalo em Salvador passou por um atraso de três horas. O início do show estava previsto para 16h45min, mas não isso havia ocorrido até as 19h30min.

A baiana subiu ao trio para conversar com fãs: “Boa noite, minha gente! Deixa eu falar uma coisa a vocês. Primeiro, boa noite. Estou aqui ‘prontíssima’ desde 16h30 para vocês. Aliás, eu estou pronta para vocês desde sempre. É exatamente por isso, pelo respeito, que eu estou aqui”.