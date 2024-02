Mocidade Independente destaca capa do O POVO sobre o caju do Ceará

Com enredo "Pede caju que dou... Pé de caju que dá!", a escola levará o caju ao desfile de Carnaval carioca. Crédito: Divulgação

A escola de samba carioca Mocidade Independente de Padre Miguel divulgou, em suas redes sociais, a capa do O POVO que destaca a reportagem do caju publicada neste domingo, 11. É que o fruto é inspiração do seu samba-enredo para o Carnaval deste ano. Leia mais Caju Rei: Do tema de samba à geração de negócios Sobre o assunto Caju Rei: Do tema de samba à geração de negócios

“Jornal O POVO, lá no Ceará, e quem está na capa da edição de domingo? A Mocidade é a cara do Brasil!”, escreveram no Instagram. A postagem já conta com mais de 800 curtidas. Entre os comentários, há foliões animados para o Carnaval com um toque de caju. O desfile da escola de samba ocorrerá na noite de segunda-feira, 12. A agremiação será a primeira do dia a desfilar na Sapucaí e vai levar mais de 500 mudas de cajueiro doadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) à apresentação. Caju é tema de samba no Carnaval do Rio de Janeiro em 2024 Com o enredo "Pede caju que dou... Pé de caju que dá!", a escola levará o caju aos holofotes de alcance internacional. O carnavalesco Marcus Ferreira irá contar na Sapucaí tudo sobre a fruta do cajueiro, com suas histórias, curiosidades e lendas. O samba-enredo da agremiação, que tem entre os compositores Marcelo Adnet, está ganhando cada vez mais força, sendo um dos mais ouvidos nos canais oficiais do Carnaval carioca e crescendo nas paradas dos streamings musicais.

No Spotify, por exemplo, foi número um no Rio de Janeiro na última semana do ano e agora está na lista das músicas mais virais do Brasil. Já o Ceará nunca deixou o caju ficar esquecido. O Estado é o principal produtor de castanha-de-caju e possui a maior área plantada de cajueiros no Brasil, além de ser o maior exportador nacional. Leia a reportagem completa do O POVO aqui.