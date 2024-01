Matuê e Jojo Todynho entram na lista da Forbes Brasil Under 30

O cearense Matuê e a carioca Jojo Todynho foram destaques em lista da Forbes que apresenta personalidades mais influentes com até 30 anos de idade

Os músicos estampam a capa da edição 115 da revista, que foca nos jovens com até 30 anos que “se destacaram em seus ramos de atuação". Outras personalidades que também foram lembradas pela publicação foram Mayara Magri (Artes Dramáticas), Txai Suruí (Empreendedorismo Social e Terceiro Setor) e Lívia Nunes (Artes Plásticas, Fotografia e Moda).

A versão brasileira da revista Forbes anunciou neste fim de semana a sua lista “Forbes Under 30”, na qual apresenta personalidades com até 30 anos que mais se destacaram e foram influentes em 15 categorias. Na edição de 2023, o rapper cearense Matuê e a cantora carioca Jojo Todynho figuram entre os principais nomes.

Matuê foi o principal nome nas áreas de Música e Literatura. Neste ano, ele venceu o prêmio de Melhor Artista Brasileiro no MTV Europe Music Awards (EMA) e foi o primeiro rapper brasileiro a alcançar 3 bilhões de reproduções no Spotify. Ele iniciou sua trajetória em 2016 ao fundar sua própria gravadora, a 30PRAUM.

O cearense tinha o objetivo de alcançar autonomia e reconhecimento para o rap nordestino. Recentemente, ele se apresentou em festivais como Rock In Rio, Lollapalooza e The Town, além de ter feito show na primeira edição do Plantão Festival, em Fortaleza.

A vez de Jojo Todynho

⁠A cantora, influenciadora e apresentadora Jojo Todynho foi o destaque de 2023 na categoria “Influenciadores & Gamers”. Vencedora do reality “A Fazenda”, em 2020, ela estreou seu talk show em 2022, no Multishow, e atualmente tem quase 30 milhões de seguidores no Instagram.

“Jojo construiu sua carreira baseada na espontaneidade. De participações especiais em novelas, ela evoluiu para gestora de sua própria empresa, a Grande Gostosa (de cosméticos, beleza e cuidados pessoais)”, caracterizou a Forbes Brasil ao explicar a eleição.

Em seu perfil no Instagram, Jojo Todynho celebrou a conquista: “Alô, Vó! Edição especial da Forbes Brasil 30 anos e sua neta está na capa! Bangu virou e sempre vai virar!”. Ela acrescentou: Essa capa é um registro de gratidão! É um registro de muita emoção, de tudo de bom que passa na minha vida. Vocês fazem parte disso, obrigada!”.