Músicas tradicionais são as preferências no Carnaval do Benfica

"Aqui na praça até tocam canções novas, mas eles priorizam as músicas de Carnaval mesmo", disse foliã. Crédito: Fernanda Barros / O Povo

Com lotação na Praça da Gentilândia, o polo Benfica cercou-se de um público que, majoritariamente, espera ouvir músicas tradicionais de Carnaval neste domingo, 11. Rejane Pereira, de 48 anos, veio aproveitar a festa com sua família e conta que não reconhece os chamados “hits do ano” como músicas verdadeiramente carnavalescas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Eu gosto das músicas mais antigas porque são melhores, são o Carnaval de verdade. Chiclete com Banana, Ara Keto… essas músicas que são boas e que tocam aqui no Benfica”, afirma.

A nora de Rejane, de 24 anos, concorda com a sogra e também declara que o melhor do Carnaval são as músicas tradicionais: “Aqui na praça até tocam canções novas, mas eles priorizam as músicas de Carnaval mesmo. Elas são maia família, a gente pode trazer criança para aproveitar também. É muito tranquilo”. Para Ruan Nilo, de 25 anos, a opinião é mesma: são as músicas tradicionais que movimentam os foliões. “Eu gosto mais de ouvir as músicas mais antigas porque acredito que elas movimentam mais a galera. Neste ano, os hits estão muito bons. Eu gosto muito de ‘Macetando’ e ‘Perna Bamba’, mas prefiro as mais antigas”. Segundo ele, as músicas tradicionais de Carnaval são exemplificadas por cantores de funk como “MC Kevinho”. Outra brincante do Carnaval na Praça da Gentilândia que falou sobre músicas carnavalescas é a servidora social hospitalar Rivânia Leitão, de 56 anos.

“No Carnaval eu prefiro ouvir as marchinhas, aquelas que são bem mais tradicionais mesmo. Eu venho do interior e lá a gente é acostumado com Carnaval de clube, onde tocam as mais tradicionais mesmo”, relata a crateopolitana. Há também quem vem ao polo Benfica, famoso por trazer músicas tradicionais de Carnaval, na expectativa de ouvir os hits do ano. Esse é o caso de Jean Ribeiro, de 24 anos: “Eu prefiro as músicas que estão mais em alta, tipo ‘Macetando’ e ‘Joga pra Lua’.

Acompanhando Jean, Eullee Salvio, de 23 anos, diz preferir músicas de diferentes gerações. “Eu gosto muito dos dois (músicas do ano e tradicionais), mas o que toca mesmo no meu coração são as antigas, tipo ‘É O Tchan’ ou um sambinha antigo que dão aquela animada”, conta. Antônio Martins, de 48 anos, também faz parte do grande grupo de pessoas que aproveitam o Carnaval no polo Benfica com músicas tradicionais. “Os hits do ano misturados com músicas tradicionais são a melhor opção. Eu gosto muito de axé de salvador, samba, frevo de Recife… uma mistura mesmo”, destaca. “Das músicas desse ano eu gosto muito daquela ‘macetando, macetando'”, brinca.