Foliões chegam cedo ao Benfica para aproveitar Carnaval neste domingo, 11

O casal Fehllipo Fernandes, professor do Município de Fortaleza, e Cássia Rock, farmacêutica, escolheram uma referência do universo geek/nerd para se fantasiarem neste domingo: Star Wars.

“Eu sou professor e sempre faço alguns projetos na minha escola. Esse ano eu ia fazer um sobre Star Wars, mas não deu certo. Já que não deu certo, decidi trazer para o Carnaval”, explica Fehllipo.

Mesmo com calor, o professor conta que optou pela diversão de fantasiar-se porque é “um incentivo à leitura, gibis e linguagens”.

Cássia, que é noiva de Fehllipo, foi a responsável por apresentar Star Wars para o professor. “Fui eu quem apresentei o universo do Star Wars para ele. Somos noivos e a gente brinca que o baby Yoda é o nosso filho”, diz a farmacêutica.

Quem também chamou atenção no polo Benfica foi a turma do Unidos da Cachorra. Vestidos com perucas tipo chanel coloridas e boias de piscina no corpo, os amigos foram responsáveis por dar cor à Praça da Gentilândia.

Andreia Teixeira, quem organizou as fantasias dos amigos, conta que planejou looks que chamassem a atenção a causassem impacto na multidão. “A gente é do Bloco Unidos da Cachorra e resolvemos juntar a galera que ia ficar aqui em Fortaleza neste Carnaval para fazer a comédia. Vamos sair, então vamos ‘botar pra lascar’”, brinca.