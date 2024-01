Empresas do Pecém apontam fragilidades da nova política industrial do Governo

A Nova Indústria Brasil, nome dado à nova política industrial do país, destinará R$ 300 bilhões em financiamentos Crédito: Aurelio Alves

A Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp) afirmou, em nota, que a nova política industrial do Brasil, embora importante, possui desafios críticos que "podem comprometer a efetividade e o alcance desse ambicioso programa." Um deles é a complexa estrutura regulatória do Brasil, que, de acordo com a associação, pode dificultar investimentos e também o acesso aos recursos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "A simplificação das normas e a harmonização dos processos são essenciais para que as empresas possam se beneficiar de forma plena e eficiente dos recursos disponibilizados", ressaltou em nota.

Além disso, citam um acesso desigual aos recursos que favoreça regiões ou setores específicos em detrimento de outros. "Apelamos por critérios de distribuição que considerem as potencialidades e necessidades de todas as regiões, assegurando oportunidades iguais para o desenvolvimento industrial diversificado e inclusivo." Outro ponto que a Aecipp encara como fundamental é o alinhamento com as necessidades do setor produtivo. "Isso implica diálogo contínuo e construtivo entre o governo, as associações industriais e as empresas, para que as ações implementadas sejam verdadeiramente eficazes e adaptáveis às dinâmicas do mercado." Por fim, a associação enfatizou que "está pronta para atuar como parceira ativa nesse processo, oferecendo insights valiosos do setor e colaborando para o refinamento e a implementação das políticas." Também reiterou apoio ao programa e afirmou que, com a devida atenção a esses desafios, a nova política industrial poderá atingir seus objetivos.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) destacou que R$ 106 bilhões já haviam sido anunciados em reunião do CNDI em julho do ano passado. Os outros R$ 194 bilhões foram incorporados através de fontes distintas de recursos, no intuito de financiar as prioridades do planejamento até 2026. De forma detalhada, R$ 271 bilhões serão desembolsados por crédito reembolsável, outros R$ 21 bilhões em modalidade não reembolsável e R$ 8 bilhões via participação no mercado de capitais. É o que informou o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante.