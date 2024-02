Carnaval 2024: confira a programação de cidades do Interior e do litoral cearense

O município de Cascavel espera receber 50 mil foliões em 4 dias de festa. Já em Aracati os festejos vão durar oito dias com bloquinhos e muitas atrações musicais para o público de todas as idades

Entre os municípios que já confirmaram as comemorações neste período estão: Cascavel, Beberibe, Aracati, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Trairi, Paracuru, Itapipoca e Aquiraz

Para comemorar o Carnaval de 2024, que acontecerá entre os dias 10 e 13 de fevereiro, os municípios cearenses já se preparam para receber os foliões com muita alegria e emoção. Muitos destinos tradicionais são visitados neste período festivo, para comemorar as festividades do Carnaval. Diversas cidades oferecerão ao público atrações musicais, blocos carnavalescos e festas espalhadas por diversos locais para todas as idades.

Já no domingo, dia 11, se apresentam Zé Cantor, Vicente Nery e Ludmilla Amaral. Na segunda-feira, dia 12, o carnaval é realizado por Matheus Fernandes, Rainhas das Farras e Filhos de Jorge. Na terça-feira, dia 13, são apresentados Allanzinho, Rainha das Farras e Renno. A festa encerra no dia 14, quarta-feira, com apresentações de Felipe Amorim, Caio Lívio, Pedro Padilha e Pvzin.

A tradicional festa do município de Aquiraz terá cinco dias de comemorações, este ano as festividades acontecerão nas praias do Batoque, Iguape e Prainha. A festa intitulada “Carnaquiraz 2024”, começa nesta sexta-feira, dia 9, às 21h, com grandes shows de Matuê, Rogerinho e Dj Merson. No sábado, dia 10, sobem ao palco Allanzinho, Kadu Martins e Patrulha.

Algumas atrações do primeiro dia de evento são os shows de Xand Avião, Yuri Pressão e Pimenta Malagueta. No domingo, dia 11, sobem ao palco Mara Pavanelly, Zé Cantor e a banda Reite. Já na segunda-feira, dia 12, as principais animações são Chiclete com Banana e Felipão. Na terça-feira, dia 13, o encerramento das comemorações do Carnaval será com a banda Patrulha, Acaiaca e Bicho frevo.

A tradicional festa do Carnaval de Aracati já começou e vai até o dia 14 de fevereiro. A cidade espera receber de 400 a 500 mil foliões nos oito dias de comemorações. As festividades acontecerão na Avenida Carnaval (rua Coronel Pompeu) e Marjolândia.

A festa começa neste sábado, dia 10, a partir das 22 horas, com apresentações de Taty Girl, Kadu Martins e Tropykália. No domingo, dia 11, os shows ficam por conta de Iguinho e Lulinha, Líbanos e Forró Real. Na segunda-feira, dia 12, se apresentam Júnior Viana, Guilherme Dantas e Chicabana. Na terça-feira, dia 13, acontece o encerramento das comemorações do Carnaval, com apresentações de Mara Pavanelly, Walkyria Santos e Mari Fernandes.

Já no sábado, dia 10, os shows ficam por conta de Xand Avião, Zé Cantor e Banda São 2. No domingo, dia 11, se apresentam os cantores Mara Pavanelly, Larissa Leite e Luis Marcelo e Gabriel. Já na segunda-feira, dia 12, os cantores Matheus Fernandes e Henry Freitas se apresentam para os foliões. Na terça-feira, dia 13, as principais atrações são Pedro Sampaio e Felipe Amorim. Para encerrar a festa de carnaval, na quarta-feira, dia 14, haverá saída do “bloco dos loucos”, na Praça da coluna, a partir das 12 horas.

Segundo Roberta Cardoso, chefe de gabinete, este ano será um dos maiores carnavais da história de Aracati. “Temos uma cidade preparada em infraestrutura, saúde, segurança para cuidar bem de todos os foliões que vêm à nossa cidade, esperamos que este seja o maior Carnaval da história desta cidade. Além disso, nosso Carnaval é para todos! É um Carnaval diversificado, alegre e seguro”, enfatiza Roberta.

Caucaia

Em nota, a Prefeitura de Caucaia informa que não haverá festejos de Carnaval no município. Segundo o comunicado, a decisão leva em conta a importância dos investimentos em áreas prioritárias do município, como saúde, educação e infraestrutura.

Além disso, foram destacadas as ações que ajudam a melhorar e oferecer melhor qualidade de vida à população de Cauca, bem como o “Viva a Vida no seu bairro” que tem percorrido diversas localidades, oferecendo atendimento médico, psicólogos, nutricionistas , dentistas, exames médicos, mamografia, esporte e lazer para a população.

São Gonçalo do Amarante

Os festejos do Carnaval de São Gonçalo do Amarante , localizado na região metropolitana de Fortaleza, contarão com seis parques de diversões, são eles: Praia da Taíba, Praia do Pecém, Siupé, Croatá, Várzea Redonda e Sede. As festividades terão início esta sexta-feira, dia 9, e prolongam-se até 13 de fevereiro.

Ao todo, serão cerca de 30 atrações espalhadas entre os polos. Entre as principais atrações do “São Gonçalo Folia 2024” estão Solange Almeida, Taty Girl, Chicabana, Rafa e Pipo Marques, Kadu Martins, Júnior Viana, Janaína Alves, Lagosta Bronzeada e Forró Real.

Confira as atrações ao redor do polo:

Taíba

10 a 13 de fevereiro

Atrações: Débora Lee, Taty Girl, DJ dos Santos, Forró Real, Banda Patrulha, Luanna Lima, DJ Jess no Beat e Kadu Martins, Banda Rupilé, Chicabana, DJ dos Santos, Banda, Acaiaca, Matheus Lopes, Júnior Viana, DJ Jess no Beat e Janaína Alves

Pecém

10 a 13 de fevereiro

Atrações: SunSamba, Forró Real, DJ Ricardo, Rafa, Pipo Marques, Verão S/A, Kadu Martins, DJ dos Santos, Luanna Lima, Banda Patrulha, Banda Acaiaca, DJ Ricardo, Solange Almeida, Banda Rupilé, Janaína Alves, DJ dos Santos e Junior Viana

Croatá

10 a 13 de fevereiro

Atrações: Forró Kativo, Ivvo Brown, DJ Reinaldo, Lagosta Bronzeada, DJ Harrysson, Verão S/A, DJ Ricardo e Banda Reite, Os Brothers, Galícia, Abraão Miranda, DJ Reinaldo, Matheus Lopes, Ribamar Silva, Banda PassPort, DJ Harrysson e Major do Piseiro

Siupé

10 a 13 de fevereiro

Atrações: DJ Harrysson, Débora Lee e SunSamba, DJ Reinaldo, Os Brothers, Lagosta Bronzeada, Banda PassPort, Banda Reite, DJ Harrysson, Forró Kativo e Abraão Miranda

Várzea Redonda

10 a 12 de fevereiro

Atrações: Guy Castro, Tome Forró, Dellano Santos e BS Estilizado, Kauê de Ouro, Laninha Alves, Major do Piseiro e Tome Forró

Local: Sede/calçadão da prejucaba

9 a 13 de fevereiro

Atrações: Elieth Lima e Banda Zé Joana, Giordano Bruno, Banda Brasilis, Os Brothers e Guy Castro, Laninha Alves e Delano Santos, Liz Morais e Forró Kativo e Ribamar Silva e BS Stilizado

Trairi

O Carnaval do Trairi espera receber sete mil foliões nos quatro dias de festa. As comemorações do carnaval começam neste sábado, dia 10, a partir das 19 horas, com o Carnaval da Saudade.

No primeiro dia de comemoração, às 22 horas, haverá show de The Dani, Forró da diretoria e Michel Firmo. No domingo, dia 11, é a vez de Carline Rodrigues, Patrulha e Brendynha. Já no terceiro dia de festival, dia 12, chegaram as apresentações de Janaina Alves, Forró e Superid. Na terça-feira, 13, para encerrar o carnaval na cidade, sobem ao palco os Irmãos Forrozeiros, Fernando Bahia e Luis Marcelo e Gabriel.

Paracuru

O Carnaval do município de Paracuru, localizado a 90,8 km de Fortaleza, terá 4 arenas diferentes para um público diversificado para todos os gostos. Segundo a prefeitura, são esperadas em média 70 mil pessoas por dia e 250 mil pessoas durante todos os feriados.

As comemorações começam neste sábado, dia 10, a partir das 14h, algumas das apresentações do primeiro dia serão com Briguila, Francy Viana e Márcia Felipe. No domingo, dia 11, a partir das 16 horas, sobem ao palco Mestre Pixuna, Pix do forró e Eric Land. No terceiro dia de festival, dia 12, a partir das 15 horas, as comemorações serão realizadas por Delano Santos, Galícia e Xotinho bom. O último dia de apresentações acontece na terça-feira, dia 13, a partir das 13 horas, com Vicente Nery, Passaporte e Dona Zefinha.

Intitulada “Carnaval Paracuru Folia 2024”, as comemorações acontecerão durante quatro dias. Com apresentações na arena Praça da Matriz, a partir das 16 horas, acontecerão as marchas carnavalescas. Na arena do farol, a partir das 14 horas, acontece o famoso mela mela com DJ, bandas de axé e forró. Na Arena Parazinho acontecerão os principais shows com diversas bandas de renome regional e nacional a partir das 22 horas.

Itapipoca

Itapipoca prepara quatro dias de uma programação variada com muita música, dança, cores e alegria, com o tema: “Todos os Climas se Encontram Aqui!”, voltado para todas as idades e com acesso gratuito. As comemorações deste ano acontecerão na sede e na praia da Baleia.

As comemorações do Carnaval na cidade começam neste sábado, dia 10, a partir das 16 horas, com baile infantil e show com os fanfarrões DJ Arthur Breno e Galícia. No domingo, dia 11, acontecem os desfiles dos grupos carnavalescos, e às 20h começam os shows com Lagosta Bronzeada, Banda Patrulha e Pimenta Malagueta. Já na segunda-feira, dia 12, a partir das 20h30min, sobem ao palco Afro Baião, Frevilhando e Janaina Alves. Para encerrar a festa de Carnaval, na terça-feira, dia 13, a partir das 20 horas, sobem ao palco DJ Jorge Mix, Banda Nobre e Forrozão Show Top.

Segundo o prefeito Felipe Pinheiro, o Carnaval de Itapipoca foi pensado para toda família, para todas as idades e ele espera que toda a população de Itapipoca possa vir curtir a festa.

Jijoca

Com 12 anos de tradição em festas de Carnaval, este ano o município de Jijoca terá apresentação do Bloco Jaime Cafucu, no domingo, dia 11, a partir das 17h. A festa de carnaval começará na Rua do Forró, em frente à loja Jeri Festas.