Foliã se fantasia de sinal quebrado no Carnaval do Benfica: "Foi a prefs que fez"

Fantasias de conotação política são recorrentes no Carnaval, sobretudo em ano eleitoral. A advogada Denise Falcão, 40 anos, é casada há 16 anos com Nilbe Raposo, 50 anos, webdesigner. Neste ano, elas vieram curtir o segundo dia de Carnaval, na Praça da Gentilândia, no bairro Benfica, em Fortaleza, e manifestar insatisfação com atuação da gestão de José Sarto (PDT).

Fantasiada de agente da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), Falcão está ao lado da companheira, que veio de "semáforo quebrado". No look, os dizeres: "Sinal quebrado. É coisa nova, foi a prefs que fez", uma referência ao slogan da gestão executiva municipal.

"É uma critica ao governo do prefeito José Sarto, a gente resolveu fazer essa fantasia. Com as chuvas desses dias, então, vimos vários semáforos quebrados. A cidade toda está assim, infelizmente", conta a webdesigner.