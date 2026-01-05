Globo de Ouro 2026: horário, como assistir e tudo da premiação

O Agente Secreto tem três indicações no Globo de Ouro 2026; veja em quais categorias e rivais / Crédito: Victor Jucá/Divulgação

A 83ª edição do Globo de Ouro, uma das premiações mais prestigiadas do cinema, acontece neste domingo, 11. Este é o segundo ano consecutivo do Brasil participando, com ‘O Agente Secreto' como aposta. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa-metragem está concorrendo nas categorias de “Melhor Filme de Drama” e “Melhor Filme em Língua Não-Inglesa”. O protagonista Wagner Moura concorre ao prêmio de “Melhor Ator em Filme de Drama".

Em 2026, a premiação será transmitida na TV Globo, estando na televisão aberta pela primeira vez. A exibição será iniciada após o Fantástico. A cobertura será comandada pela jornalista Maria Beltrão com comentários da atriz Dira Paes e do crítico Waldemar Dalenogare, assim como a tradução instantânea de Anna Viana. Além da TV aberta, haverá transmissão pela TNT, canal fechado, e HBO Max, streaming. O horário é o mesmo em cada fonte.

Leia mais Globo de Ouro terá edição brasileira no Rio de Janeiro Sobre o assunto Globo de Ouro terá edição brasileira no Rio de Janeiro Brasil no Globo de Ouro 2026 Um ano após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, o cinema brasileiro volta a ser destaque nos tapetes vermelhos de Hollywood com ‘O Agente Secreto’. No último domingo, 4, o longa venceu o prêmio de “Melhor Filme Estrangeiro” no Critics Choice Awards 2026, desbancando os cinco concorrentes de forma inesperada, segundo críticos de cinema.