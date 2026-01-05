Globo de Ouro 2026: horário, como assistir e tudo da premiação

Globo de Ouro 2026: saiba data, horário, como assistir ao vivo e indicadosO Agente Secreto é um dos favoritos nas categorias em que concorre; saiba tudo sobre a premiação do Globo de Ouro 2026
A 83ª edição do Globo de Ouro, uma das premiações mais prestigiadas do cinema, acontece neste domingo, 11. Este é o segundo ano consecutivo do Brasil participando, com ‘O Agente Secreto' como aposta.
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa-metragem está concorrendo nas categorias de “Melhor Filme de Drama” e “Melhor Filme em Língua Não-Inglesa”. O protagonista Wagner Moura concorre ao prêmio de “Melhor Ator em Filme de Drama".
Na edição anterior, Fernanda Torres levou o prêmio de “Melhor Atriz em Filme de Drama” por ‘Ainda Estou Aqui’. O filme concorreu na categoria de “Melhor Filme Estrangeiro”, mas perdeu para ‘Emilia Pérez’.
Saiba o horário, como assistir ao vivo e outros filmes indicados nas categorias que 'O Agente Secreto' concorre ao Globo de Ouro 2026.
Globo de Ouro 2026: saiba horário e onde assistir ao vivo
A cerimônia de entrega dos prêmios começa às 21h30min (horário de Brasília), em Los Angeles. Assim como no ano anterior, a comediante Nikki Glaser será responsável pela apresentação.
Em 2026, a premiação será transmitida na TV Globo, estando na televisão aberta pela primeira vez. A exibição será iniciada após o Fantástico.
A cobertura será comandada pela jornalista Maria Beltrão com comentários da atriz Dira Paes e do crítico Waldemar Dalenogare, assim como a tradução instantânea de Anna Viana.
Além da TV aberta, haverá transmissão pela TNT, canal fechado, e HBO Max, streaming. O horário é o mesmo em cada fonte.
Brasil no Globo de Ouro 2026
Um ano após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, o cinema brasileiro volta a ser destaque nos tapetes vermelhos de Hollywood com ‘O Agente Secreto’.
No último domingo, 4, o longa venceu o prêmio de “Melhor Filme Estrangeiro” no Critics Choice Awards 2026, desbancando os cinco concorrentes de forma inesperada, segundo críticos de cinema.
Wagner Moura concorria em “Melhor Ator”, mas perdeu para Timothée Chalamet. O norte-americano é um dos favoritos para a temporada, assim como o brasileiro e Leonardo DiCaprio, por ‘Uma Batalha Após a Outra’.
No ano anterior, ‘Ainda Estou Aqui’ abriu as portas para o cinema brasileiro no exterior, rendendo, inclusive, um Oscar de “Melhor Filme Estrangeiro”, sendo o primeiro do País na categoria.
Uma prova disso é o sucesso e repercussão de ‘O Agente Secreto’ na mídia, gerando comentários positivos de figuras públicas. Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, foi um deles, incluindo o filme na sua lista de favoritos do ano.
Na disputa ao Globo de Ouro e outras premiações, como o Oscar, o longa-metragem brasileiro é considerado como forte aposta. ‘Uma Batalha Após a Outra’ e ‘Valor Sentimental’ aparecem como um dos principais rivais.
No caso de Wagner Moura, seu principal concorrente, é Michael B. Jordan, de ‘Pecadores’, pelo menos durante o Globo de Ouro, na categoria de drama. Chalamet e DiCaprio, os principais em outras premiações, concorrem em musical/comédia.
Leia mais
Globo de Ouro 2026: lista de indicados nas categorias de O Agente Secreto
Leia mais
Melhor Filme – Drama
- Frankenstein
- Hamnet
- Foi Apenas Um Acidente
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores
Melhor Filme – Língua Não Inglesa
- Foi Apenas Um Acidente - França
- Sem Outra Escolha – Coreia Do Sul
- O Agente Secreto – Brasil
- Valor Sentimental – Noruega
- Sirt – Espanha
- A Voz De Hind Rajab – Tunísia
Melhor Ator Em Filme – Drama
- Joel Edgerton (Sonhos Do Trem)
- Oscar Isaac (Frankenstein)
- Dwayne Johnson (The Smashing Machine)
- Michael B. Jordan (Pecadores)
- Wagner Moura (O Agente Secreto)
- Jeremy Allen White (Springsteen)
Divulgada em 8 de dezembro de 2025, confira a lista de indicados, completa, em: Globo de Ouro 2026: com Wagner Moura, veja todos os indicados.