Globo de Ouro: Fernanda Torres vence como Melhor Atriz de Drama

Em cerimônia realizada em Los Angeles neste domingo, 5, a atriz Fernanda Torres foi eleita Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro

/ Crédito: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Pela primeira vez na história o Brasil tem uma representante eleita como Melhor Atriz em um dos principais prêmios do cinema internacional: o Globo de Ouro. Fernanda Torres alcançou o posto na noite deste domingo, 5, em cerimônia realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Fernanda Torres foi eleita Melhor Atriz por seu papel no filme “Ainda Estou Aqui”, inspirado no livro do jornalista Marcelo Rubens Paiva sobre sua família. Torres desbancou nomes como Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton, Kate Winslet e Pamela Anderson.