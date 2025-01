'Emilia Pérez' tropeça entre promessas e ambições mal-executadas

Karla Sofía Gascón primeira mulher trans a ser indicada como melhor atriz no Oscar / Crédito: Netflix/Divulgação

"Emilia Pérez" surge como uma produção ousada ao misturar dramas pessoais e familiares, tensões com cartéis mexicanos e elementos de musical com toques de comédia. No entanto, o que poderia ser uma narrativa inovadora se perde em escolhas questionáveis de direção, roteiro e execução artística. Karla Sofía Gascón: quem é a protagonista de Emilia Pérez?

A trama apresenta Rita, uma advogada desiludida com sua carreira, que é abordada por Manitas, um temido líder de cartel mexicano, em busca de ajuda para um processo de redesignação sexual e mudança de identidade.

A transição de Manitas para Emilia deve permanecer em segredo, até mesmo de sua esposa e filhos, enquanto o filme tenta explorar dilemas pessoais, sociais e criminais com uma abordagem musical. Dirigido por Jacques Audiard, conhecido por desconstruir formatos narrativos tradicionais, "Emilia Pérez" tinha o potencial de ser uma obra marcante. Contudo, Audiard e os roteiristas Thomas Bidegain e Léa Mysius parecem ter se perdido no desafio de equilibrar os diferentes gêneros apresentados no longa. O resultado é um filme que falha em quase todas as frentes, e especialmente em seu aspecto musical. Desde os primeiros números, fica claro que as músicas são o ponto mais fraco da obra. As letras não dialogam de forma orgânica com as melodias nem com as narrativas apresentadas, e os atores frequentemente parecem cantarolar de maneira descompassada e sem emoção.

Um exemplo emblemático é a cena em que a personagem de Zoe Saldana, Rita, pesquisa sobre a redesignação sexual. O momento, que deveria ser carregado de sensibilidade, devido a importância de tal procedimento para quem o busca, é transformado em uma sátira insensível que compromete o impacto emocional.

Selena Gomez, que interpreta Jesse, esposa de Manitas, também enfrenta dificuldades com o roteiro. Suas cenas musicais mais parecem videoclipes mal dirigidos, sem qualquer coerência com a montagem geral do filme.

Em um momento, sua personagem, sozinha em um quarto, protagoniza um número musical cuja coreografia e direção são tão desajustadas que destoam completamente do resto da narrativa. Essa indecisão entre uma abordagem realista e o exagero piegas é uma marca recorrente do longa, prejudicando ainda mais sua fluidez. O roteiro não só tropeça no desenvolvimento de seus personagens como também se rende a clichês e caricaturas. Jessi é retratada como a típica "esposa de criminoso" de uma novela mexicana: loira, envolvida em um caso com um homem charmoso e bigodudo, alheia aos filhos e obcecada por dinheiro.

A falta de profundidade e previsibilidade da personagem fazem dela um dos pontos mais frágeis do filme. Por outro lado, nem tudo é desastroso. As atuações de Zoe Saldana (Rita) e Karla Sofia (Emilia/Manitas) são o coração de "Emilia Pérez". Ambas conseguem extrair o máximo de suas personagens, mesmo com um material tão limitado.

As cenas compartilhadas entre as duas são os momentos de maior conexão emocional e consistência no longa, quase fazendo o espectador esquecer as falhas ao redor. Apesar das performances excelentes da dupla protagonista, "Emilia Pérez" não cumpre suas promessas. A direção de Audiard se perde entre a sátira e o drama, enquanto o roteiro insiste em estereótipos rasos e mal desenvolvidos. Zoe Saldana (Rita) e Karla Sofia (Emilia/Manitas) se destacam no longa Crédito: Netflix/Divulgação