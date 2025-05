Cannes: 'O Agente Secreto' vence o prêmio de Melhor Direção

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho gravando cena de "O Agente Secreto" / Crédito: Victor Juca/DIVULGAÇÃO

O filme brasileiro “O Agente Secreto” conquista na tarde deste sábado, 24, a categoria Melhor Direção, seu segundo prêmio na competição principal do 78º Festival de Cannes. Minutos antes, o protagonista Wagner Moura foi premiado como Melhor Ator. "Estava bebendo champanhe pelo prêmio de Wagner Moura", declarou Mendonça Filho, um pouco surpreso por ser chamado novamente ao palco, após ter recebido o prêmio em nome do ator, que não compareceu à cerimônia.

"Meu país, o Brasil, é um país cheio de beleza e poesia. Estou muito orgulhoso de estar aqui esta noite. Penso que Cannes é simplesmente a catedral do cinema neste planeta", acrescentou o cineasta, que misturou português, francês e inglês no discurso. 'O Agente Secreto' ganha dois prêmios da crítica em Cannes Em tarde marcada por premiações na cidade francesa, "O Agente Secreto", recebeu dois prêmios nas votações paralelas à Palma de Ouro. ENTREVISTA | Kleber Mendonça Filho: "O Agente Secreto foi filme difícil, mas experiência feliz" O longa-metragem estrelado por Wagner Moura recebeu o Prêmio da Crítica internacional (Fipresci), no qual foi escolhido por júri composto por jornalistas de mais de 50 países. "O Agente Secreto" ganhou ainda o "Art et Essai", concedido pela AFCAE (Associação Francesa de "Cinema d'Art et d'Essai").

“Acho isso muito significativo. Acho que é um filme que fala do passado, fala do presente, fala do futuro”, afirmou o diretor Kleber Mendonça Filho em comunicado à imprensa. Filme de Kleber Mendonça Filho é ovacionado por 10 minutos em Cannes O cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho recebe prêmio de melhor diretor no 78º Festival de Cannes por seu trabalho no longa-metragem O Agente Secreto Crédito: VALERY HACHE / AFP

Festival de Cannes: qual a história do filme 'O Agente Secreto'? O filme “O Agente Secreto”, protagonizado por Wagner Moura, mergulha no universo sombrio da ditadura cívico-militar brasileira. Filmado em Recife, Brasília e São Paulo, com pós-produção realizada na Europa, o longa é uma coprodução internacional e marca a terceira participação de Kleber Mendonça Filho na competição pela Palma de Ouro no Festival de Cannes — feito que já havia conquistado com os aclamados “Aquarius” (2016) e “Bacurau” (2019). CONHEÇA história do longa brasileiro ovacionado em Cannes



Enredo de “O Agente Secreto”: um retorno ao passado em tempos sombrios A trama se passa na abafada Recife de 1977, quando Marcelo (interpretado por Wagner Moura), um especialista em tecnologia assombrado por traumas do passado, retorna à sua cidade natal em busca de redenção. Ao reencontrar o Brasil sob o regime da ditadura cívico-militar, ele se vê envolvido em uma rede de repressão, silêncio e dor. As feridas políticas do País se entrelaçam com suas próprias cicatrizes. Entre sombras e descobertas, nem mesmo a tecnologia parece capaz de apagar as marcas da história. Com uma narrativa tensa e provocativa, “O Agente Secreto” discute temas como memória, opressão e o impacto duradouro da violência de Estado.