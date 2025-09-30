Distopia com Leonardo DiCaprio trata dramas reais americanos

"Uma Batalha Após a Outra", do diretor e roteirista Paul Thomas Anderson, entrou em cartaz nos cinemas nesta quinta-feira, 25 / Crédito: Warner Bros./Divulgação

"A revolução não será televisionada (...) a revolução será ao vivo". Em 1971 o músico e poeta Gil Scott-Heron lançou "The Revolution Will Not Be Televised", abordando a luta pelos direitos civis naqurela década, uso da mídia na politização do povo e fala de uma revolução vivida e não transmitida, contando com a população para uma real mudança. "Uma Batalha Após a Outra" (2025), escrito e dirigido por Paul Thomas Anderson, um dos cineastas mais autorais de sua geração, embora adapte esta obra de um livro de mesmo nome, mostra um cenário em que vemos os Estados Unidos da América com políticas racistas, xenofóbicas, machista e anti-imigratórias. Tudo isto presenciado pelas televisões em 2025.

O diretor americano conhece a realidade de um futuro não tão distópico assim neste mundo que vemos se aproximar a cada fala e medida tomada por Donald Trump, presidente da maior potência mundial, em meio a muito caos e um tesão e também tensão que os militantes carregam pela revolução. A introdução do longa mostra os personagens efusivos, excitados em enfrentarem as tropas militares para libertarem imigrantes oprimidos e presos. Isso tudo é sentido e muito bem interpretado por Teyana Taylor, que aqui dá vida a Perfídia Bervely Hills. Ela vive tanto pelas suas causas que até esquece de dar atenção ao dia a dia - como o fato de ser mãe, embora seja um símbolo feminista e da negritude contra as forças opressores imperialistas. Sua expressão da sensualidade e apego a revolução é tanta que traz para o contexto, aparentemente de forma abrupta, Bob Ferguson, interpretado pelo sempre excelente Leonardo DiCaprio. Antes de se tornar o hippie drogado e sem muito ânimo para a vida, ele também foi um revolucionário que vibrava ao ir contra a mão que oprime, mesmo sendo branco e americano "puro", quem em tese não seria alvo de ataques dos extremistas intolerantes. Ainda nesta pegada da introdução, Teyana esbanja toda sua sensualidade para o asqueroso coronel Steven Lockjaw, papel de Sean Penn, que de forma brilhante vive um supremacista arrogante, cheio de si, que não esconde todo o seu preconceito e ódio. Chega a dar asco apenas pelo seu olhar e jeito de andar. Tinha tudo para ficar caricato se não vivêssemos em um mundo onde essas figuras já não tem mais vergonha de serem racistas e homofóbicas. Basta olhar para quem comanda a "maior democracia do mundo". Penn é um baita ator e dificilmente ficará de fora das indicações dos principais prêmios do cinema.

Confira o trailer de "Uma Batalha Após a Outra" A montagem do PTA, abreviação do diretor Paul Thomas Anderson, é caótica não só pelo mundo estar pegando chamas, mas também pela agilidade de quem vive sempre escondido ou em busca de uma perigosa empreitada. Tanto que as quase três horas de duração passam sem muito sofrimento ou momentos lentos que cansem o telespectador. Um artifício usado pelo cineasta aqui são os planos-sequências e diálogo "afetados". Quando é uma baita confusão, não chega a lugar nenhum porque há um entrave na história e isso nos deixa agoniados na medida em que os personagens precisam de agilidade. A câmera do filme conduz bem tudo isso não deixando quem está assistindo perdido. E no meio dessa loucura, Benício Del Toro é um excelente alívio cômico com o seu misterioso Sensei. Não sabemos muito sobre este personagem, como consegue o que consegue, mas cada aparição é divertida e, embora sem maiores aprofundamentos, funciona como liga de um ponto do roteiro a outro, principalmente para o personagem de DiCaprio.

O maluco e perdido Bob lembra - em alguns momentos - outras atuações de DiCaprio. Não tem nada que ele já não tenha feito, mas seu sarrafo é tão alto que nos acostumamos com grandes performances. Outro ponto de atuação que merece destaque é a estreante Chase Infiniti. Ela vive a personagem Wila Ferguson, adolescente perdida e embolada no caos deste mundo, fazendo até com que a história deixe de lado o universo de opressão e revolução para focar nesta história mais intimista. A direção de PTA coloca seus melhores atributos e até inova uma maneira de se fazer perseguição entre carros em uma avenida curvada. A cena em que ele deixa o telespectador quase que beijando o asfalto em subidas e descidas de uma crescente tensão é fantástica. Muito se falará desta cena.