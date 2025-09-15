'O Agente Secreto': em meio à intriga, filme larga em direção ao Oscar

O longa é estrelado por Wagner Moura e tem direção de Kleber Mendonça Filho / Crédito: Victor Juca/DIVULGAÇÃO

“Eu duvido que algum país, como França, Espanha ou Itália, tivesse 16 títulos tão incríveis como a gente teve neste ano”, comentou Renata Almeida Magalhães, presidente da Academia Brasileira de Cinema, para celebrar o trabalho da comissão na escolha para o filme que representará o país na busca pelo Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional. Na manhã desta segunda-feira, 15, a instituição confirmou que o favorito “O Agente Secreto”, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi o escolhido deste ano para seguir em campanha.

'O Agente Secreto', de Kleber de Mendonça Filho, representará o Brasil no Oscar 2026 Crédito: Divulgação/VitrineFilmes A comissão foi formada por Ailton Franco Junior (RJ), Cecilia Amado (BA), Cibele Amaral (DF), Eva Pereira (TO), Felipe Lopes (RJ), Hsu Chien Hsin (RJ), Jeferson De (RJ), Lázaro Ramos (BA), Maíra Oliveira (RS), Marcelo Serrado (RJ), Rodrigo Teixeira (SP), Sara Silveira (SP), Simone Zuccolotto (RJ), Solange Moraes (BA) e Tatiana Issa (SP). O Agente Secreto e o Oscar 2026 “O Agente Secreto” acompanha Marcelo, um homem de 40 anos que decide fugir para Recife durante o carnaval de 1977 para se esconder de forças que o perseguem em plena ditadura militar brasileira. Apesar dessa dureza e do tema compartilhado, este não é um drama clássico aos moldes de “Ainda Estou Aqui”. Numa contramão que chamou atenção da imprensa internacional, Kleber aposta num filme com muita ação, suspense, intrigas, espionagem e até viagem no tempo.

TOPSHOT - Brazilian Director Kleber Mendonca Filho poses during a photocall after winning the Best Director prize for the film "O Agente Secreto" (The Secret Agent) and with the Best Actor Prize on behalf of Brazilian actor Wagner Moura during the closing ceremony at the 78th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 24, 2025. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) Crédito: Miguel MEDINA / AFP De longe, o filme era a escolha mais certa para trilhar o caminho em direção ao Oscar. Quando estreou no 78º Festival de Cannes, vencendo os históricos prêmios de Melhor Ator e Melhor Direção, teve sua distribuição nos EUA garantida pela Neon, empresa que fez a campanha de “Anora”, grande filme vencedor do Oscar 2025. Além disso, Wagner Moura já é uma figura consideravelmente reconhecida em Hollywood, principalmente por seu papel na série “Narcos” (2015) e no filme “Guerra Civil” (2024). Tendo isso em vista, alguns veículos americanos já apostam até numa indicação dele ao Oscar de Melhor Ator.

Com todo esse suporte de público, imprensa e mercado, o que lhe resta agora é apertar os cintos e seguir em frente numa campanha que tem tudo para ser ainda mais intensa do que a encarada por Fernanda Torres. A campanha de "O Agente Secreto" No começo da coletiva de imprensa da academia, a fala da Renata partia de uma grande sintonia com o contexto atual do cinema brasileiro, especialmente porque houve uma percepção ampla de que a lista de finalistas deste ano era a melhor em muitos anos. Dentre os demais títulos, estava “Manas”, de Mariana Brennand, ficção envolvente sobre o drama real da exploração sexual infantil na Ilha de Tapajós, no Pará. Equipe de O Agente Secreto em entrevista coletiva após a estreia mundial do longa-metragem brasileiro no Festival Cannes 2025 Crédito: XAVIER GALIANA / AFP

Diante do favoritismo isolado de “O Agente Secreto”, o filme alavancou uma campanha súbita na última semana para tentar a indicação por parte da academia, apontando que a obra também estava se movimentando estrategicamente nos EUA para que o seu reconhecimento internacional fosse considerado. Às vésperas da eleição, a campanha voltou a circular a informação que o ator Sean Penn havia entrado como coprodutor do projeto, inclusive apresentando o filme ao lado de Julia Roberts e Dira Paes numa sessão para cerca de 80 votantes da Academia de Artes e Ciência de Hollywood. Na quarta-feira, 10, uma carta assinada por cerca de 70 empresas (de áreas como varejo, telefonia e energia) defendeu a indicação de “Manas”, o que acabou causando um grande rebuliço no meio da imprensa nacional e internacional, sobretudo porque a possível escolha da obra iria frear os avanços de meses que o longa pernambucano já havia conquistado.