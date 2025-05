Cannes: filme brasileiro ‘O Agente Secreto’ ganha dois prêmios

Wagner Moura interpreta Marcelo em "O Agente Secreto", um especialista em tecnologia que retorna a Recife e cai em uma teia de espionagem / Crédito: Divulgação/VitrineFilmes

Acontece neste sábado, 24, a cerimônia de premiação no 78º Festival de Cannes. Na categoria principal, concorre o filme brasileiro “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, que já ganhou dois prêmios paralelos ao festival à Palma de Ouro. LEIA TAMBÉM | Cannes: elenco cearense de ‘O Agente Secreto’ fala sobre a emoção da estreia

O longa-metragem estrelado por Wagner Moura recebeu o Prêmio da Crítica internacional (Fipresci), no qual foi escolhido por júri composto por jornalistas de mais de 50 países. "O Agente Secreto" ganhou ainda o "Art et Essai", concedido pela AFCAE (Associação Francesa de "Cinema d'Art et d'Essai"). "Acho isso muito significativo. Acho que é um filme que fala do passado, fala do presente, fala do futuro", afirmou o diretor Kleber Mendonça Filho em comunicado à imprensa. "O Agente Secreto": quando estreia no Brasil? SAIBA tudo sobre o filme Festival de Cannes: qual a história do filme 'O Agente Secreto'? O filme "O Agente Secreto", protagonizado por Wagner Moura, mergulha no universo sombrio da ditadura cívico-militar brasileira.

Filmado em Recife, Brasília e São Paulo, com pós-produção realizada na Europa, o longa é uma coprodução internacional e marca a terceira participação de Kleber Mendonça Filho na competição pela Palma de Ouro no Festival de Cannes — feito que já havia conquistado com os aclamados "Aquarius" (2016) e "Bacurau" (2019). CONHEÇA história do longa brasileiro ovacionado em Cannes

Enredo de "O Agente Secreto": um retorno ao passado em tempos sombrios A trama se passa na abafada Recife de 1977, quando Marcelo (interpretado por Wagner Moura), um especialista em tecnologia assombrado por traumas do passado, retorna à sua cidade natal em busca de redenção.

Ao reencontrar o Brasil sob o regime da ditadura cívico-militar, ele se vê envolvido em uma rede de repressão, silêncio e dor. As feridas políticas do País se entrelaçam com suas próprias cicatrizes. Entre sombras e descobertas, nem mesmo a tecnologia parece capaz de apagar as marcas da história. Com uma narrativa tensa e provocativa, "O Agente Secreto" discute temas como memória, opressão e o impacto duradouro da violência de Estado. Produção e bastidores de "O Agente Secreto": uma jornada intensa até a tela A produção do filme foi extensa e cuidadosa: cinco meses de pré-produção, três meses de filmagens e quase oito meses de montagem. Essa dedicação se reflete na atmosfera densa e sofisticada que o filme apresenta.

Apesar de ainda não ter data confirmada para chegar aos cinemas brasileiros, a expectativa é de que a estreia ocorra no segundo semestre de 2025, entre setembro e novembro. O período é estratégico ao coincidir com a temporada de seleção para premiações, aumentando as chances do longa se destacar internacionalmente, inclusive no Oscar de 2026. Na estreia mundial no Festival de Cannes, "O Agente Secreto" foi ovacionado por dez minutos ininterruptos de aplausos.