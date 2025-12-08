Brasil recebe três indicações ao Globo de Ouro: Ator, Filme Internacional e Filme de Drama

Brasil recebe três indicações ao Globo de Ouro: Ator, Filme Internacional e Filme de DramaCom "O Agente Secreto", Brasil fez história e arrematou três indicações ao Globo de Ouro - Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme de Drama
Com "O Agente Secreto", Brasil fez história e arrematou três indicações ao Globo de Ouro - prêmio que abre a corrida para o Oscar 2026. O longa-metragem "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, recebeu indicações nas seguintes categorias: Melhor Ator (para o baiano Wagner Moura), Melhor Filme Internacional e Melhor Filme de Drama.
Perna Cabeluda: entenda a lenda urbana de "O Agente Secreto"
O Agente Secreto
No Brasil, o filme "O Agente Secreto" já conta com mais de 910 mil ingressos vendidos e se consolida como o maior da carreira de Kleber Mendonça Filho e da história da Vitrine Filmes.
Oscar 2026: 'O Agente Secreto' é escolhido para representar o Brasil
“O Agente Secreto” se torna também o filme com a maior bilheteria de 2025, com cerca de R$ 18 milhões em faturamento, superando “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”, com R$ 17,2 milhões.
O filme também tem sido recebido muito bem pela crítica internacional, com 99% de aprovação pela crítica especializada do Rotten Tomatoes.
Confira as premiações de "O Agente Secreto"
