Brasil recebe três indicações ao Globo de Ouro: Ator, Filme Internacional e Filme de Drama

Com "O Agente Secreto", Brasil fez história e arrematou três indicações ao Globo de Ouro - Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme de Drama
Com "O Agente Secreto", Brasil fez história e arrematou três indicações ao Globo de Ouro - prêmio que abre a corrida para o Oscar 2026. O longa-metragem "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, recebeu indicações nas seguintes categorias: Melhor Ator (para o baiano Wagner Moura), Melhor Filme Internacional e Melhor Filme de Drama.

Perna Cabeluda: entenda a lenda urbana de "O Agente Secreto"

O Agente Secreto

No Brasil, o filme "O Agente Secreto" já conta com mais de 910 mil ingressos vendidos e se consolida como o maior da carreira de Kleber Mendonça Filho e da história da Vitrine Filmes.

Oscar 2026: 'O Agente Secreto' é escolhido para representar o Brasil

O Agente Secreto” se torna também o filme com a maior bilheteria de 2025, com cerca de R$ 18 milhões em faturamento, superando “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”, com R$ 17,2 milhões.

O filme também tem sido recebido muito bem pela crítica internacional, com 99% de aprovação pela crítica especializada do Rotten Tomatoes.

Confira as premiações de "O Agente Secreto"

  • Festival de Cannes - Prêmio FIPRESCI (Competição Oficial), “O Agente Secreto”
  • Festival de Cannes - Prix des Cinémas d'Art et Essai (AFCAE), “O Agente Secreto”
  • New York Film Critics Circle - Melhor Filme Internacional, “O Agente Secreto”
    New York Film Critics Circle - Melhor Ator, Wagner Moura
  • Critics Choice Awards - Prêmio de Diretor, Kleber Mendonça Filho
  • Festival de Cinema de Zurique - Golden Eye Award, Wagner Moura
  • Festival de Cinema de Jerusalém - Prêmio Nechama Rivlin de Melhor Filme Internacional, “O Agente Secreto”
  • Festival de Cine de Lima - Prêmio do Júri de Melhor Filme (Competição Latino-Americana de Ficção), “O Agente Secreto”
  • Festival de Cine de Lima - Prêmio do Júri da Crítica Internacional de Melhor Filme, “O Agente Secreto”
  • Festival de Cine de Lima - Menção Honrosa APRECI de Melhor Filme, “O Agente Secreto”
    Festival Biarritz Amérique Latine - Abrazo d'honneur, Kleber Mendonça Filho
  • Chicago International Film Festival - Silver Hugo, “O Agente Secreto”
  • Middleburg Film Festival - Destaque Internacional, “O Agente Secreto”
  • Key West Film Festival - Prêmio Crítico, “O Agente Secreto”
  • Festival Internacional de Cine de Galdar - Melhor Longa-Metragem, “O Agente Secreto”
  • Virginia Film Festival - Cinematografia, “O Agente Secreto”
  • Morelia International Film Festival - Medalha de Cinemateca da UNAM, “O Agente Secreto”

