‘Agente Secreto’ vence Critics Choice de Melhor Filme Estrangeiro

‘O Agente Secreto’ vence Critics Choice como Melhor Filme EstrangeiroProtagonista do longa-metragem, Wagner Moura também concorre neste domingo, 4, na categoria de Melhor Ator, que ainda não foi anunciada
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa-metragem “O Agente Secreto” foi o vencedor na categoria “Melhor Filme Estrangeiro” do Critics Choice Awards 2026, realizado neste domingo, 4. A produção disputava ao lado de outros cinco títulos.
O protagonista do filme, Wagner Moura, também disputa na categoria de “Melhor Ator” contra Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Joel Edgerton, Ethan Hawke e Michael B. Jordan. O resultado ainda não foi divulgado.
Moura concorria ainda como "Melhor Ator Coadjuvante" na televisão por seu papel na série "Ladrões de Drogas" (disponível na Apple TV). O vencedor foi Owen Cooper, por "Adolescência".
O anúncio das categorias foi feito antes da transmissão televisiva do evento.
A premiação é exibida ao vivo, desde as 21 horas (horário de Brasília), por meio do canal TNT (TV fechada) e pela HBO Max (serviço de streaming).
No ano passado, o brasileiro “Ainda Estou Aqui” concorreu a “Melhor Filme Estrangeiro”, mas o prêmio foi para “Emilia Pérez”, do francês Jacques Audiard.
Na próxima semana, "O Agente Secreto" pode ganhar mais prêmios. A cerimônia do Globo de Ouro está marcada para o domingo, 11, e o longa concorre em três categorias.
‘O Agente Secreto’ no Critics Choice Awards 2026
No Critics Choice Awards 2026, o longa brasileiro superou as produções "Foi Apenas um Acidente" (Irã/França), "A Garota Canhota" (Taiwan), "No Other Choice" (Coreia do Sul), "Sirât" (Espanha) e "Belén" (Argentina). A premiação é considerada um "termômetro" para o Oscar.
Na trama de Kleber Mendonça Filho, o público acompanha Marcelo (Wagner Moura), que foge de um passado misterioso e chega até Recife, capital pernambucana, para recomeçar a sua vida.
Contudo, durante a semana de Carnaval, o protagonista percebe que seu passado ainda o persegue.
O que é o Critics Choice Awards (CCA)?
O CCA foi oficialmente formado em 2019 com a fusão da “Broadcast Film Critics Association” e sua organização irmã, a “Broadcast Television Journalists Association”, reconhecendo a interseção entre cinema, televisão e conteúdo de streaming.
O Critics Choice Awards é concedido anualmente para homenagear os melhores desempenhos cinematográficos e televisivos. Historicamente, eles são um indicador preciso de indicações ao Oscar, sendo representado por inúmeros jornalistas de entretenimento e críticas de mídia.
A CCA é, hoje, a maior associação de críticos dos Estados Unidos e do Canadá com mais de 600 profissionais de mídia e jornalistas de entretenimento.
Como funciona a Critics Choice Awards?
Os votantes precisam ser críticos de cinema ou jornalistas de TV que tenham feito uma ampla cobertura de produções em exibição nos cinemas ou streaming para um público amplo. Os críticos online, devem ser os principais críticos de seus sites.