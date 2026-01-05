Sem palco, prêmio de O agente secreto é entregue no tapete vermelho

Sem palco, prêmio de O agente secreto é entregue no tapete vermelhoKleber Mendonça Filho recebeu a estatueta de Melhor Filme Internacional durante entrevista no tapete vermelho
A consagração de “O Agente Secreto” no Critics Choice Awards 2026 veio sem luzes, sem palco e sem discurso.
O anúncio de que o filme brasileiro havia vencido a categoria de Melhor Filme Internacional aconteceu de maneira improvisada, durante uma entrevista de Kleber Mendonça Filho no tapete vermelho da cerimônia, realizada neste domingo, 4.
A cena, captada pela transmissão oficial, causou surpresa no diretor e gerou repercussão negativa nas redes sociais.
Kleber conversava com uma repórter sobre a parceria com Wagner Moura, que também concorria ao prêmio de Melhor Ator, quando foi interrompido pela notícia.
Ao lado da produtora e esposa, Emilie Lesclaux, o cineasta comentava o processo de criação do longa e a importância do ator para o projeto.
“Falamos sobre esse filme há muitos anos. Tudo funcionou bem. Temos um elenco enorme e ele foi muito importante para fazer todos se sentirem à vontade”, disse o diretor momentos antes do anúncio.
Sem aviso prévio ou chamada oficial da cerimônia, a repórter interrompeu a entrevista para informar que “O Agente Secreto” acabara de vencer o Critics Choice Awards.
Em seguida, entregou a estatueta diretamente ao diretor, ainda no tapete vermelho. Surpreso, Kleber reagiu de forma espontânea: “Não!”, respondeu, visivelmente desnorteado, ao ser questionado se já sabia da vitória.
Além do longa brasileiro, concorreram ao prêmio os filmes “Foi apenas um acidente”, “A garota canhota”, “A única saída”, “Sirât e Belén: Uma história de injustiça”.
No momento do anúncio, o longa brasileiro ainda seguia na disputa pela categoria de Melhor Ator, com Wagner Moura entre os indicados, mas o prêmio acabou ficando com Timothée Chalamet, protagonista de "Marty Supreme".
Muitas Categorias na Premiação
Parte do público e de especialistas avalia que a escolha por anunciar o prêmio fora do palco pode estar relacionada ao formato da cerimônia.
O Critics Choice Awards reúne cerca de 40 categorias e contempla produções de destaque tanto do cinema quanto da televisão, o que frequentemente leva a ajustes de tempo na transmissão.
Como comparação, o Oscar mantém duração semelhante, mas conta com 24 categorias, nem todas apresentadas ao vivo.
Ainda assim, a decisão chama atenção por romper com o padrão adotado no ano anterior. Em 2025, a categoria de melhor filme em língua estrangeira — equivalente à vencida por "O Agente Secreto" — foi anunciada no palco, com apresentação formal. Na ocasião, o prêmio ficou com "Emilia Perez", seguindo o rito tradicional da cerimônia.
Repercussão nas redes sociais
A forma como o prêmio foi comunicado e entregue rapidamente virou alvo de críticas nas redes sociais. Internautas brasileiros e estrangeiros questionaram a falta de cerimônia e o que consideraram um tratamento desrespeitoso com o vencedor.
“Ficamos felizes com a premiação, mas isso aí foi um desrespeito”, escreveu um usuário. “Deviam dar a palavra aos vencedores, no mínimo”, comentou outro.
Outras reações destacaram o espanto do próprio diretor. “O Kleber nem acreditou no que estava acontecendo!”, apontou um comentário.
Houve ainda comparações com produções hollywoodianas e críticas diretas ao formato da entrega. “Qual o sentido de ter uma cerimônia para receber uma premiação feita no tapete?”, questionou uma internauta.
Para muitos, a vitória histórica do cinema brasileiro acabou ofuscada por uma condução considerada apressada e indelicada.
Veja o momento no tapete vermelho
Momento que Kleber Mendonça Filho recebeu o prêmio de Melhor Filme Internacional para O Agente Secteto ainda no tapete vermelho.— Miguel (@mpmorales) January 5, 2026
Ranço quando fazem isso. #CriticsChoice #CriticsChoiceAwards
pic.twitter.com/lzY4DIy920