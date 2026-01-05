Sem palco, prêmio de O agente secreto é entregue no tapete vermelho

"O agente secreto" vence o Critics Choice 2026, mas forma inesperada do anúncio gera críticas nas redes sociais / Crédito: Reprodução/ TNT

A consagração de “O Agente Secreto” no Critics Choice Awards 2026 veio sem luzes, sem palco e sem discurso. O anúncio de que o filme brasileiro havia vencido a categoria de Melhor Filme Internacional aconteceu de maneira improvisada, durante uma entrevista de Kleber Mendonça Filho no tapete vermelho da cerimônia, realizada neste domingo, 4.

Leia Também | Brasileiro Adolpho Veloso ganha Critics Choice Awards de melhor fotografia A cena, captada pela transmissão oficial, causou surpresa no diretor e gerou repercussão negativa nas redes sociais. Kleber conversava com uma repórter sobre a parceria com Wagner Moura, que também concorria ao prêmio de Melhor Ator, quando foi interrompido pela notícia.

Ao lado da produtora e esposa, Emilie Lesclaux, o cineasta comentava o processo de criação do longa e a importância do ator para o projeto.

“Falamos sobre esse filme há muitos anos. Tudo funcionou bem. Temos um elenco enorme e ele foi muito importante para fazer todos se sentirem à vontade”, disse o diretor momentos antes do anúncio. Sem aviso prévio ou chamada oficial da cerimônia, a repórter interrompeu a entrevista para informar que “O Agente Secreto” acabara de vencer o Critics Choice Awards. Em seguida, entregou a estatueta diretamente ao diretor, ainda no tapete vermelho. Surpreso, Kleber reagiu de forma espontânea: “Não!”, respondeu, visivelmente desnorteado, ao ser questionado se já sabia da vitória.

Além do longa brasileiro, concorreram ao prêmio os filmes “Foi apenas um acidente”, “A garota canhota”, “A única saída”, “Sirât e Belén: Uma história de injustiça”. No momento do anúncio, o longa brasileiro ainda seguia na disputa pela categoria de Melhor Ator, com Wagner Moura entre os indicados, mas o prêmio acabou ficando com Timothée Chalamet, protagonista de "Marty Supreme". Muitas Categorias na Premiação Parte do público e de especialistas avalia que a escolha por anunciar o prêmio fora do palco pode estar relacionada ao formato da cerimônia.