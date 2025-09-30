Uma Batalha Após a Outra: 7 curiosidades do filme com DiCaprio

Uma Batalha Após a Outra estreou nos cinemas brasileiros na quinta-feira, 25; veja curiosidades sobre o longa / Crédito: Divulgação/Warner Bros.

‘Uma Batalha Após a Outra’, do diretor Paul Thomas Anderson, é um dos possíveis favoritos para disputar o Oscar 2026, segundo a crítica. O enredo traz Leonardo DiCaprio como Bob Ferguson, um ex-revolucionário que sai da aposentadoria para salvar sua filha, interpretada por Chase Infiniti. Para isso, ele precisa enfrentar um antigo inimigo, personagem de Sean Penn.

Uma Batalha Após a Outra: 7 curiosidades sobre o filme O filme, de quase 3h de duração, lançou nos cinemas brasileiros na quinta-feira, 25; saiba curiosidades sobre 'Uma Batalha Após a Outra': A história é baseada no livro 'Vineland', de Thomas Pynchon, em 1990; O enredo se passa numa versão fictícia e satirizada de um Estados Unidos governado por um sistema fascista; Apesar do seu sucesso, analistas hollywoodianos consideravam o filme como o maior risco da Warner Bros Studios em 2025: o alto orçamento, que custou entre US$ 130 milhões e US$ 175 milhões, precisaria de um retorno das bilheterias de mais de US$ 300 milhões; É o segundo filme gravado no formato VistaVision no século 21, depois de O Brutalista, de 2024. O formato foi popular nos anos 50 e 60 para a melhora de qualidade da imagem com o negativo de filme de 35mm horizontalmente ao invés de vertical; É o primeiro filme da atriz Chase Infiniti, que atuou apenas na série 'Acima de Qualquer Suspeita', da Apple TV+, em 2024; Primeiro filme de Paul Thomas Anderson a se passar no presente após 23 anos, em 'Embriagados de Amor'; O roteiro do longa foi escrito por 20 anos, desde o nascimento da filha de Anderson. Oscar 2026: quais são os próximos passos? 'Uma Batalha Após a Outra' é um dos possíveis favoritos para o Oscar 2026, após a boa recepção da crítica e do público. O longa tem avaliação de 4,5/5 estrelas no Letterboxd e 8,5/10 no IMDb, ambos aplicativos de avaliação de filmes.