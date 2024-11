'Ainda Estou Aqui': sinopse, trilha sonora, elenco, duração e mais

Selecionado para representar o Brasil e tentar uma vaga no Oscar 2025 , a produção retrata a trajetória de Eunice Paiva após seu marido, o deputado Rubens Paiva, ser levado por militares do Rio de Janeiro durante a Ditadura cívico-militar brasileira.

No início da década de 1970, o Brasil enfrentava o endurecimento da Ditadura. No Rio de Janeiro, a família Paiva - Rubens, Eunice e seus cinco filhos - vivia à beira da praia em uma casa de portas abertas para os amigos.

A trilha sonora do filme conta com sucessos brasileiros e tem as vozes de Tim Maia , Gal Costa , Erasmo Carlos e Caetano Veloso . Confira quais são as múiscas presentes na trama:

Ainda Estou Aqui: elenco

Internautas comentaram sobre a semelhança entre as fotos reais da família Paiva e as tiradas do elenco do longa-metragem. Conheça elenco:

Eunice Paiva

Fernanda Torres (adulta)



Fernanda Montenegro (idosa)

Rubens Paiva

Selton Mello



Vera Paiva

Valentina Herszage (jovem)



Maria Manoella (adulta)

Eliana Paiva

Luiza Kosovski (jovem)

Marjorie Estiano (adulta)

Nalu Paiva

Barbara Luz (jovem)

Gabriela Carneiro da Cunha (adulta)

Marcelo Rubens Paiva

Guilherme Silveira (criança)

Antonio Saboia (adulto)

Maria Beatriz Paiva

Cora Mora (criança)

Olívia Torres (adulta)

Outros personagens

Pri Helena como Maria José (Zezé)

Thelmo Fernandes como Lino Machado

Dan Stulbach como Baby Bocayuva



Humberto Carrão como Félix



Carla Ribas como Martha



Maitê Padilha como Cristina



Caio Horowicz como Ricardo Gomes Pimpão



Camila Márdila como Dalal Achcar



Charles Fricks como Fernando Gasparian



Luana Nastas como Helena Gasparian



Isadora Ruppert como Laura Gasparian

Maeve Jinkings como Dalva Gasparian



Daniel Dantas como Raul Ryff



Helena Albergaria como Beatriz Ryff



Ainda Estou Aqui: filme foi inspirado em livro

"Ainda Estou Aqui" é inspirado no livro de mesmo nome com autoria de Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens e Eunice. A obra ganhará uma continuação a ser publicada no próximo ano pela Companhia das Letras.