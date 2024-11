CCXP 2024: veja principais atrações e programação completa do evento

Em 2023, a CCXP Brasil registrou o maior público de sua história, com cerca de 287 mil pessoas em cinco dias de programação Crédito: Divulgação/CCXP

Prevista para 5 a 8 de dezembro deste ano, a 11ª edição da Comic Con Experience (CCXP) no Brasil promete ser espaço para encontro entre fãs das culturas pop e geek, influenciadores e celebridades nacionais e internacionais. A programação do evento a ser realizado no São Paulo Expo, na capital paulista, é recheada de atrações dos mais diversos campos de atuação cultural, dos quadrinhos, games e cosplays à produção de filmes e séries.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A primeira edição da CCXP Brasil ocorreu em 2014 e recebeu 97 mil pessoas. No ano passado, 2023, o evento registrou o maior público de sua história, com cerca de 287 mil pessoas em cinco dias de programação.

Além de Wagner, os colegas Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato e Felipe Simas comparecerão ao evento para representar a série “Tremembé” (Prime Video), cuja personagem principal é Suzane von Richthofen. Ullisses Campbell, autor do livro no qual a série se baseou, também participará. Wagner Moura (na foto, em seu filme "Guerra Civil") será homenageado durante a CCXP 2024 Crédito: A24/ Divulgação A quadrinista brasileira Laerte Coutinho, além dos atores Daniel Furlan, Dani Calabresa e Fernando Caruso são outros nomes brasileiros na programação da CCXP 2024. Juntam-se a eles as atrações musicais Banda Uó, Juliette, Péricles, Supercombo, Oaklore e Banda Ducktails, entre outras.