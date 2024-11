Juliette vai casar? Veja o que planeja seu namorado Kaique Cerveny

Kaique Cerveny, namorado de Juliette, planeja fazer uma surpresa e pedir a ex-BBB em casamento. As informações são de Fábia Oliveira do site Metrópoles, que afirmou que o crossfiteiro pretende propor a maquiadora ainda neste fim de semana.

De acordo com a colunista, os preparativos indicam para que o pedido seja realizado em um luxuoso restaurante em Fernando de Noronha, Pernambuco. Eles estão na ilha, como compartilhou Juliette nas redes sociais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A campeã do BBB 21 disse ter feito a viagem para desestressar. “Eu fugi, né? Porque fiz a Bloguerinha e fiquei com medo de ser cancelada. Vim para Noronha porque me apaixonei. Na verdade, tive uns picos de estresse e Kaique falou para a gente marcar alguma coisa, para a gente sair”, compartilhou com os seguidores.