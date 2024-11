Anne Hathaway será protagonista de nova adaptação de Colleen Hoover

A atriz estadunidense Anne Hathaway foi anunciada como protagonista da próxima adaptação para os cinemas de uma obra literária de Colleen Hoover. A novidade pegou os fãs de “Verity” de surpresa após confirmação feita pela própria autora na quarta-feira, 20.

“‘Verity’ está chegando aos cinemas e estou muito animado com o elenco, roteiro, o diretor e toda a equipe dando vida a isso. Mal posso esperar. Mais novidades em breve”, escreveu a escritora em publicação no seu perfil do Facebook.