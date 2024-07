Márcia Fu revela que ganha mais como influencer do que como atleta

Márcia Fu revela que ganha mais como criadora de conteúdo do que quando era atleta: "Nem se compara"

Intitulado de “Canal da Fu!”, o conteúdo terá foco inicial na cobertura das Olimpíadas de Paris com a participação da ex-atleta de vôlei Virna e da campeã de “A Fazenda 15”, Jaquelline Grohalski.

A artista aproveitou o sucesso nas redes sociais alcançado com a participação em “A Fazenda”, reality da Record, para lançar um canal no Youtube.

Márcia Fu revelou que atualmente ganha mais criando conteúdo na internet do que na época em que era atleta da Seleção Brasileira de Voleibol Feminino . A declaração foi dada em entrevista ao Extra, nesta terça-feira, 23.

Em entrevista ao Extra, Márcia confessou que o novo trabalho está lhe dando mais dinheiro do que quando se dedicava ao esporte: “ Nem se compara! Agora ganho muito mais . Tenho trabalhado bastante e sou consciente das minhas responsabilidades”.

O primeiro vídeo está no ar desde segunda-feira, 22. “Estou muito animada! Tenho certeza de que todo mundo vai gostar, vai ser babado! É a primeira vez comandando uma atração, e estou adorando”, afirmou a ex-jogadora de vôlei .

Leia mais | Luan Santana anuncia que será pai; Jade Magalhães está grávida



“Não faço qualquer trabalho por dinheiro. Já tive propostas homéricas para fazer coisas que não batiam comigo, e não fiz. Não faço tudo por dinheiro”, destacou Fu.

Márcia Fu critica uniforme da delegação brasileira nas Olimpíadas

No primeiro vídeo de seu canal, Márcia Fu teceu comentários sobre o uniforme da delegação brasileira, que teve design assinado pela loja de fast fashion Riachuelo.

“A nossa delegação merecia coisa melhor. Horrível”, disse a ex-atleta. O uniforme do Brasil das Olimpíadas foi alvo de críticas nas redes sociais e comparado com as de outras nacionalidades.