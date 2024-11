CCXP 2024: datas, ingressos, quem está confirmado e mais

A Comic Con Experience (CCXP) volta ao Brasil de 5 a 8 de dezembro de 2024, no São Paulo Expo, reunindo ícones do cinema, quadrinhos, games e cultura pop

A Comic Con Experience (CCXP) retornará ao Brasil em 2024. O popular evento que mistura cinema, quadrinhos, games e outras vertentes da cultura pop acontecerá entre os dias 5 e 8 de dezembro, no São Paulo Expo, localizado no bairro Vila Água Funda, na cidade de São Paulo.

Esta será a 11ª edição do evento, e o grande homenageado será o ator brasileiro Wagner Moura , que recentemente participou do filme Guerra Civil . Outros atores brasileiros, como Marina Ruy Barbosa , Bianca Comparato e Felipe Simas, estarão presentes para divulgar o lançamento da série Tremembé.

Na primeira edição, em 2014, o evento contou com 97 mil pessoas no São Paulo Expo e com a presença de atores como Jason Momoa, Richard Armitage, Rebecca Mader e Édgar Vivar. No Brasil, além de São Paulo, Recife já recebeu uma edição da CCXP.

Nove anos depois, em 2023, o evento consolidou-se e contou com o maior público de sua história, com cerca de 287 mil pessoas em cinco dias. Agora, em 2024, promete quebrar esse recorde, trazendo diversas estrelas do mundo pop.

CCXP 2024: atrações

Em 2024, serão 11 espaços distintos que receberão desde divulgações de produções internacionais, cosplay, áreas de autógrafos e fotos para os fãs, até ambientes específicos para quadrinhos e criadores digitais.