O Máscara, Power Rangers e Homem-Aranha: Personagens da cultura pop participam de sessão na Câmara

Quem entrou desavisado no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) na última terça-feira, 11 de junho, certamente foi surpreendido: o espaço estava repleto de diversos "personagens" da cultura pop e oriental. As figuras iam desde os power rangers, 'homens-aranha', até o Máskara e personagens de animes como Naruto, One Piece e My Hero Academia, todos participando da sessão solene, ao lado dos vereadores.

Sessão solene em homenagem aos 24 anos do Sana Fest Crédito: ZeRosa Filho/CMFor

A ocasião era na verdade uma homenagem aos 24 anos do Sana Fest, tradicional evento geek do Norte/Nordeste, sediado em Fortaleza. A sessão solene foi presidida e partiu de uma proposição do vereador Pedro Matos (Avante). O vereador também é o autor da Lei nº 11.432/2023, que incluiu o festival no calendário oficial de eventos de Fortaleza. Na sessão, Matos comentou sobre os “impactos econômicos e turísticos” do evento. “Se tornou um evento que o jovem quer participar, trazendo um empreendedorismo e uma geração de oportunidades, através das oficinas e competições”, disse. Representando os homenageados, o presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon) e fundador do Sana, Igor Lucena agradeceu à homenagem.