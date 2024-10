Anatomy of Lies expõe Elisabeth Finch inventou um diagnóstico de câncer e manipulou sua vida pessoal. Roteirista admitiu mentiras e diz ter se prendido no "vício de mentir"

Finch é exposta por contar mentiras sobre sua vida, incluindo que tinha uma forma rara de câncer — chegando a falsificar tratamentos de quimioterapia —, e por ter usado muitos de seus relatos fictícios como material para histórias no seriado de sucesso.

O documentário “ Anatomy of Lies ” entrou no catálogo de séries da plataforma de streaming Peacock. A produção aborda o caso de Elisabeth Finch , de 46 anos, roteirista da série Grey’s Anatomy, que admitiu ter inventado um diagnóstico de câncer — e outras farsas.

Anatomy of Lies detalha como Finch construiu uma rede de mentiras para conseguir um emprego de roteirista na série, usou as histórias de vida de seus colegas de trabalho para tramas no programa e explorou o passado traumático de sua então esposa para obter conteúdo.

A estreia do documentário aconteceu no dia 15 de outubro e a obra foi dividida em três partes. Ainda não há estimativa de quando ele será liberado no Brasil.

Anatomy of Lies: quem é Elisabeth Finch?

Finch trabalhou como roteirista e produtora em Grey’s Anatomy por oito anos antes de renunciar em 2022. Seus créditos como roteirista também incluem os programas True Blood e The Vampire Diaries.