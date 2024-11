Ana de Armas e Norman Reedus vêm ao Brasil para CCXP 24

Protagonista de "A Bailarina", Ana de Armas vem ao Brasil para painel no CCXP 2024 Crédito: Paris Filmes/Divulgação

Os atores Ana de Armas e Norman Reedus vêm ao Brasil em dezembro para um painel exclusivo no CCXP 2024. Convidados para participarem do evento no domingo, 8, os atores chegam ao País para divulgar o filme “A Bailarina”. Além dos protagonistas, o ator britânico Ian McShane e o diretor Len Wiseman também participam do painel promovido pela Lionsgate e Paris Filmes. Com previsão de estreia para 5 de junho de 2025, “A Bailarina” é um filme derivado da franquia “John Wick”.

O CCXP de 2024 terá entre os convidados os atores Matt Smith (“Doctor Who”), Anya Taylor-Joy (“O Gambito da Rainha”), Miles Teller (“Whiplash”), Adam Scott (“Ruptura”), Sandra Oh (“Grey's Anatomy”), Giancarlo Esposito (“The Mandalorian”) e Vincent Martella (“Todo mundo odeia o Chris”). Os ingressos para o CCXP 24 ainda estão disponíveis no site Mundo Ticket com valores a partir de R$ 200.

CCXP 2024: quando acontece Em 2024, o evento ocorrerá entre os dias 5 e 8 de dezembro, novamente no São Paulo Expo, local onde tradicionalmente ocorre desde 2014.