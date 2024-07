A Casa do Dragão: o que acontece com cada personagem

Veja o que acontece com os personagens de A Casa do Dragão Crédito: Divulgação/HBO

A série “A Casa do Dragão” é baseada no livro “Fogo e Sangue” (2018) de George R. R. Martin. O autor também escreveu A Guerra dos Tronos, que já foi adaptada para a televisão. A série está exibindo os episódios da segunda temporada e já foi renovada para a terceira. O livro narra o declínio da família Targaryen, dizimada durante uma guerra civil, e mostra quem termina sentado no Trono de Ferro. Para a série, algumas mudanças são apresentadas no roteiro e podem interferir na forma como os personagens vêm sendo desenvolvidos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No entanto, as escolhas sobre quais personagens morrem ou não durante a guerra costumam seguir o que aconteceu na obra de George R. R. Martin. Confira a seguir o que aconteceu com cada personagem.

(Para quem não leu os livros, essa matéria contém spoilers sobre a história.) A Casa do Dragão: o que aconteceu com quem reivindicou o trono de Viserys II? Rhaenyra Targaryen A herdeira do rei Viserys II, que reivindicou a sucessão após a morte do pai, conseguiu ascender ao trono após vários anos de guerra. No entanto, sua relação com os súditos foi ficando mais difícil com o tempo e ela teve que voltar para Pedra do Dragão. Após ser traída pela sua guarda, Rhaenyra (Emma D'Arcy) foi morta pelo dragão do meio-irmão Aegon, que a incinerou e devorou seu corpo, na frente de um de seus filhos mais novos.

Aegon II Targaryen O coroado rei Aegon II (Tom Glynn-Carney) nunca desistiu de tomar o trono de sua irmã. Após matá-la, ele retornou para Porto Real e exigiu que os lordes que apoiaram Rhaenyra jurassem lealdade a ele. Um dia, Aegon decidiu ir até o septo para rezar e pediu uma garrafa do seu vinho favorito. Quando chegaram lá, um de seus guardas o encontrou morto na carruagem.



A Casa do Dragão: o que aconteceu com os outros personagens? Daemon Targaryen Daemon (Matt Smith) quer ajudar o exército de sua esposa Rhaenyra e parte para Harrenhal durante a guerra civil. Após passar um tempo ali, ele encontra Aemond e os dois se enfrentam com os seus respectivos dragões.

Durante o embate, Daemon apunhalou o olho de Aemond e dois dois caíram. Os historiadores que narram o livro apontam que Daemon morreu, apesar do seu corpo nunca ter sido encontrado. LEIA MAIS | Matt Smith, de ‘Doctor Who’ e ‘A casa do Dragão’, vem ao Brasil Aemond Targaryen Na batalha contra Deamon, o filho de Alicent e Viserys I também morreu. Após ser apunhalado no olho, ele continuou em cima do seu dragão e os dois caíram na água.