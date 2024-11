Com homenagem a Wagner Moura, CCPX 2024 anuncia convidados; veja

O ator Miles Teller (Whiplash) acompanha a Anya para a divulgação do novo filme protagonizado por ambos, “Entre Montanhas” , do Apple TV+.

Nesta edição, a convenção novamente conta com a presença da atriz Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha) , que estava na programação do ano passado.

Eles devem representar a série “Ruptura” , sucesso no mesmo streaming da nova produção do Joy e Miles.

Se juntam a lista de convidados do evento em 2024 os atores Adam Scott, Britt Lower, Dan Erickson e Tramell Tillman.

Para apresentar mais novidades a Paramount Pictures deve trazer um painel de “Sonic 3” com os astros James Marsden (X-Men) e Ben Schwartz, a voz oficial do personagem que dá nome ao filme, além da participação do diretor Jeff Fowler.

Outra celebridade confirmada é a atriz Sandra Oh. Conhecida por séries como “Killing Eve” e “Grey’s Anatomy”, ela vem para promover o seriado animado “Invencível”, do Prime Video. Junto a Sandra estarão Gillian Jacobs e Robert Kirkman, autor das HQs de The Walking Dead.

CCPX convida Marina Ruy Barbosa e homenageia Wagner Moura

Além dos nomes internacionais, o evento também vai contar com personalidades da cultura pop nacional.