Coachella 2025 terá Lady Gaga, Anitta e Alok; confira o line-up

A pré-venda dos ingressos para o festival inicia nesta sexta-feira, 22; evento também conta com participação do DJ brasileiro Vintage Culture

A próxima edição do festival de música Coachella, que acontece na Califórnia, nos Estados Unidos, contará com as apresentações de artistas como Lady Gaga, Anitta e Charli XCX.

O evento, que será realizado de 11 a 13 e 18 a 20 de abril de 2025, inicia a pré-venda de ingressos nesta sexta-feira, 22, no site do festival.