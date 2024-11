‘Ainda Estou Aqui’ pode concorrer em 8 categorias no Oscar; entenda

Fernanda Torres interpreta Eunice em "Ainda Estou Aqui"; filme brasileira se torna elegível para o Oscar 2025 Crédito: Alile Dara Onawale/divulgação

O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” foi inscrito em oito categorias do Oscar em 2025. Divulgado na quarta-feira, 20, pelo Harper’s Bazaar, a Sony Pictures – produtora responsável pela distribuição do longa-metragem – realizou a inscrição do filme de Walter Salles em outras sete categorias, além de “Melhor Filme Internacional”. Conforme o site, “Ainda Estou Aqui” pode concorrer a uma vaga nas categorias de: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Atriz (para Fernanda Torres, que vive Eunice Paiva) e Melhor Ator Coadjuvante (para Selton Mello que interpreta Rubens Paiva).

Filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui' está elegível para o Oscar 2025 Selecionado para representar o Brasil na disputa por uma vaga em Melhor Filme Internacional, “Ainda Estou Aqui” se tornou elegível para a 97ª edição do Oscar, após listagem divulgada nesta quinta-feira, 21, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Isso indica que o filme brasileiro é um dos possíveis títulos a integrar a seleção oficial do Oscar. De acordo com a programação da cerimônia, a lista de filmes pré-selecionados será divulgada no dia 17 de dezembro, e a relação final será anunciada em 17 de janeiro de 2025. 'Ainda Estou Aqui': confira a sinopse, trilha sonora, elenco, duração e mais