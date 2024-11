Selton Mello tem encontro marcante com ator Sean Penn: ‘Ganhei o ano’

Sean Penn elogiou trabalho de Selton Mello em "Ainda Estou Aqui"; ator brasileiro revelou que Sean é seu "ídolo de toda a vida" Crédito: Reprodução/Instagram @seltonmello

O brasileiro Selton Mello compartilhou nesta quarta-feira, 13, uma foto do encontro com o também ator Sean Penn. Duas vezes vencedor do Oscar, por “Sobre Meninos e Lobos” (2004) e “Milk” (2009), o estadunidense assistiu a “Ainda Estou Aqui” e distribuiu elogios a Selton. “Meu ídolo de toda a vida. Ficou profundamente tocado com o meu trabalho. Não sei o que pensar, ganhei o dia, ganhei o ano. [Ele] me disse que assim que Rubens surgiu na tela aceitando o cachorro, ele se encantou imediatamente”, detalhou Selton em postagem no Instagram.