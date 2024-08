Com Keanu Reeves e Jim Carrey, ‘Sonic 3’ ganha trailer; veja

Terceiro filme de "Sonic" traz novo vilão com dublagem de Keanu Reeves

O novo filme de “Sonic” está perto de estrear. Com lançamento marcado para 10 de dezembro, o terceiro longa-metragem da saga que acompanha o ouriço mais famoso do mundo ganhou trailer oficial nesta terça-feira, 27.

Com direção de Jeff Fowler, que assumiu o comando dos dois primeiros filmes de “Sonic” – lançados em 2020 e 2022 –, a nova produção audiovisual retorna com Jim Carrey no elenco, interpretando o Dr. Robotnik.

