Globoplay exibe primeiro dorama em dezembro; saiba qual é

As informações são da coluna Outro Canal, do site F5 (Folha de S. Paulo). A emissora confirmou ao veículo jornalístico que a produção chegará para os assinantes na opção dublada em português .

O primeiro dorama que estrará no Globoplay já foi escolhido pela Globo, assim como o mês de estreia na plataforma. O k-drama “O Mundo dos Casados” estreia em dezembro no streaming da emissora, mas sem uma data definida.

“O Mundo dos Casados” é baseado no seriado britânico “Dr. Foster” e conta com 16 episódios. A trama acompanha a história de Ji Sun-woo (Kim Hae-ae), uma médica reverenciada e diretora associada de um hospital.

Casada com Lee Tae-oh (Park Hae) e com um filho um adolescente, Lee Joon-young (Jeon Jin-seo), a profissional de medicina familiar vive uma vida com um modelo de família feliz e carreira promissora.

Globo compra direitos de doramas

No final de outubro, havia sido revelado que a Globo havia fechado um acordo com a CJ ENM, empresa sul-coreana responsável por produzir k-dramas, para a exibição dos doramas no Globoplay e no canal por assinatura da emissora.

Muitas das produções seriam incorporadas a programação da emissora em 2025, entre elas “Twinkling Watermelon”, sucesso em 2023, e “Doce Engano”. As obras seriam dubladas para a disponibilização ao público.