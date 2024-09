Saiba quem são os nomes fortes por trás das candidaturas de André, Evandro, Sarto e Wagner

CANDIDATOS André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT), José Sarto (PDT) e Capitão Wagner (União Brasil) Crédito: Aurélio Alves/O POVO / FCO Fontenele/O POVO

Por trás das quatro candidaturas à Prefeitura de Fortaleza mais bem posicionadas segundo as últimas pesquisas de intenção de voto - no caso, André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT) - existem pessoas que exercem papéis fundamentais de articulação e planejamento para fortalecer as campanhas que disputam o comando do Paço Municipal. Levantamento do O POVO mostra que esse "background" vai muito além dos chamados padrinhos políticos. André Fernandes (PL) Candidato pela primeira vez a um cargo majoritário, André Fernandes conseguiu força dentro do bolsonarismo e no grupo de oposição no Ceará, sendo eleito deputado estadual, em 2018, e federal, em 2022, com recorde de votação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para a eleição de 2024, André contratou uma empresa com cerca de 20 pessoas, segundo O POVO apurou, que o auxiliam e tratam das agendas e ações da campanha, indicando os passos e movimentos para o candidato. Além disso, o próprio deputado assumiu a coordenação do seu plano de governo, e centraliza decisões políticas.