Wagner usa abecedário para atacar Sarto, Evandro e André: "B de Bota esse poste pra correr"

Wagner faz menção à juliet do prefeito, critica os "postes" da eleição e usa até imagem de lâmina de barbear

Horas depois de defender uma campanha “diferente, propositiva e sem ataques”, o candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União) publicou, nas redes sociais, uma série de ilustrações com trocadilhos em ataque a adversários na campanha da Capital. Os alvos foram: José Sarto (PDT), Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL).

As imagens foram divulgadas nesse domingo, 8. O carrossel brinca com a ideia de “alfabeto”, com cada letra, de A a F, representando, segundo a publicação, “uma lição”.

Wagner faz menção à juliet de Sarto

As letras A e D representam indiretas ao prefeito José Sarto. Na primeira imagem, uma mala amarela é mostrada com uma ‘juliet’ posicionada em cima. Amarelo é a cor de campanha do gestor e o óculos é utilizado constantemente pelo prefeito.