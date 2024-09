Evandro lamenta ataques em debates mas se diz aberto a "acolher" pessoas em eventual 2º turno

“Primeiro, lamento a maneira como estão sendo conduzidos, por parte de alguns candidatos, estes debates. Segundo, estamos sempre abertos para acolhermos todas essas pessoas”, disse Evandro, durante caminhada com o senador Cid Gomes (PSB), no bairro São José, em Fortaleza

Quanto às alianças, Evandro ainda não tinha se manifestado sobre apoios em um eventual segundo turno. No entanto, sobre a disputa, aliados já indicaram esperar ou apostar em um confronto do candidato petista contra o candidato bolsonarista, André Fernandes (PL).

Na última semana, foram realizados dois debates com candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Em ambas as ocasiões, o tom foi elevado, com troca de fortes críticas entre os todos os candidatos, dentre eles Evandro.

Evandro se queixou se “baixaria” em debate

O primeiro dos confrontos em período eleitoral foi realizado na noite do dia 27 de agosto, pelo O POVO. Na ocasião, Evandro já se queixou de “baixaria” por parte de adversários no confronto.

“Vou seguir apresentando proposta para população e não entrando nesse jogo de baixaria que um ou outro candidato entraram”, disse, sem se referir a ninguém em específico.

Fala não cita opositores, no entanto, após as críticas de André Fernandes (PL) a Técio Nunes (Psol) e George Lima (Solidariedade), Evandro lamentou as “colocações de tão baixo nível” e se solidarizou com o candidato do Psol.