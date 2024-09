André Fernandes: veja como foi Sabatina O POVO ponto a ponto

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-09-2024: Sabatina do canditado a prefeitura André Fernandes do PL na Radio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes (PL) esteve nesta segunda-feira, 9, na sede do O POVO para o sequência da sabatina com os candidatos ao Executivo da Capital, transmitida pelas rádio O POVO CBN. Ele foi o sexto candidato à Prefeitura de Fortaleza entrevistado. A definição da ordem dos entrevistados ocorreu em sorteio. Relação com governos Elmano e Lula

"Não acho que teria relação complicada com o Estado. Não vejo isso. Isso é o que os outros falam: 'André teria uma gestão de conflitos'. Desculpe, quem está tendo uma gestão de conflitos é o prefeito, que não tem capacidade de governar junto, ao lado do governador do Estado. Não tem diálogo com o governador do Estado nem com a União. Baterei na porta de quem for necessário. Aliás, como gestor público, estou lutando pelo povo de Fortaleza e não tenho bandeira partidária. Este é o papel do gestor público. (…) Que fique registrado: fui eleito deputado estadual para ser, proporcionalmente, representante dos meus eleitores. É o papel de um parlamentar, seja vereador, deputado estadual, deputado federal ou até mesmo senador da República. Quando você é eleito na proporcional, você está representando aquele eleitor, a sua base, você está sendo voz. Inclusive, o papel principal de um deputado estadual é 'parlar', é 'falar'. Se eu fui eleito para ser oposição, eu serei oposição. Agora, não tem como comparar um parlamentar com o gestor de uma cidade, majoritário. Eu estou ali para gerir a cidade toda".