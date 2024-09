Sabatina O POVO: André Fernandes afirma que tornará Fortaleza "uma nova Dubai"

"Se Fortaleza não tem mais capacidade de crescer para os lados, que cresça para cima. Agora nossa economia vai evoluir. Tornaremos nossa Fortaleza em uma nova Dubai", disse Fernandes aos jornalistas Jocélio Leal e Carlos Mazza , ambos colunistas do O POVO . "Como?", perguntou Jocélio. "Através do turista, atraindo investimento, chamando a iniciativa privada. Nós temos riquezas naturais que o mundo daria tudo para ter. Nós temos mar, nós temos sol, nós temos vento, nós temos dunas, nós temos tudo. Nós temos capacidade de ser a capital mais rica do País", afirmou o candidato.

Candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes (PL) afirmou durante Sabatina O POVO , nesta segunda-feira, 9, querer fazer da capital "uma nova Dubai". Ele havia sido questionado sobre os chamados "superprédios" e os impactos destas construções na vida coletiva, assim como se concorda com o mecanismo da outorga onerosa, ou seja, com a cobrança estipulada pela Prefeitura de Fortaleza para a autorização das construções acima da altura máxima prevista em lei. Nos bairros Meireles e Aldeota, por exemplo, o limite de altura é de 72 metros, mas construtores pagam contrapartida à Prefeitura de Fortaleza para irem além.

Fernandes ressaltou que Fortaleza é um destino buscado por turistas mesmo com as adversidades no campo da segurança pública. "É por causa do nosso potencial natural. Com o nosso potencial natural, nós temos capacidade, sim, de fazer uma nova Dubai", respondeu. Conforme o político, se a verticalização da Capital é um fenômeno restrito a áreas nobres, a gestão pode construir "um vertical" dentro de áreas periféricas.

Ele não afirmou, contudo, que objetivo teria. O bolsonarista detalhou proposta chamada "Cinturão da Prosperidade", pensada para atração de fluxo comercial. "Colocar ali um calçadão, vamos colocar banquinha, uma feira ali durante o dia, tarde e noite. Você leva emprego, leva renda".

Sempre que indagado sobre números que comprovassem a viabilidade das propostas, André Fernandes criticou a baixa transparência que, segundo ele, dificulta o trabalho dos adversários do prefeito José Sarto (PDT) na disputa. Assegurou, entretanto, que as iniciativas em eventual gestão dele serão precedidas por estudos de impacto. Outra delas, disse, serão as faixas exclusivas para motociclistas. Na avaliação dele, o ex-prefeito Roberto Cláudio e o atual, Sarto, construíram ciclovias e ciclofaixas visando prêmios internacionais.