Evandro diz em Sabatina O POVO que aguarda Luizianne: "Ela nos falou que entraria na campanha"

O petista afirmou que 53% das ocorrências registradas no Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) nos finais de semana — de 20 horas de sexta-feira a 20 horas de domingo — são ligadas a perturbação do sossego alheio, como brigas entre vizinhos. "Se a Secretaria de Segurança de Fortaleza tivesse uma integração com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará, muitas dessas ocorrências poderiam estar sendo feitas inclusive pela Guarda Municipal. Agora, não se pode fazer um enfrentamento como esse de uma forma desintegrada", avaliou o opositor do prefeito José Sarto (PDT).

Candidato a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) afirmou na Sabatina O POVO , na Rádio O POVO CBN , que as ocorrências de segurança seriam solucionadas de modo mais eficiente com a integração entre a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e as polícias Militar e Civil, assim como com o diálogo entre a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS). O petista afirmou que a diminuição da violência passa por políticas de prevenção com foco na juventude, a exemplo fortalecimento dos Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cucas). Além disso, destacou que ainda aguarda apoio da ex-prefeita Luizianne Lins (PT). "Ela ela nos falou que iria entrar na campanha aqui em Fortaleza", destacou.

Afora as ações da Guarda Municipal, acrescentou Evandro, são relevantes as ações preventivas. Aqui, o candidato destacou aos entrevistadores Jocélio Leal e Carlos Mazza o legado de Luizianne e do PT na área. "Além dessa ocupação desse espaço, as ações preventivas, relacionadas aos programas sociais que nós temos que implantar na Prefeitura de Fortaleza, sobretudo o fortalecimento de espaços como os Cucas que tiveram, lá no governo do PT, lá no governo da Luizianne Lins, tiveram fundamental importância."

Evandro afirmou que planeja fortalecer os Cucas (Cucas Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte), segundo ele transformados em "cabides de emprego para lideranças políticas". "Então, nós temos que resgatar o conceito inicial, ampliar esses Cucas para que a gente possa colocar a nossa juventude dentro de equipamentos como esse".

Evandro disse aguardar a entrada na campanha da ex-prefeita Luizianne Lins (PT), contra a qual ele travou enfrentamento no PT que lhe definiu como nome da agremiação na corrida ao Executivo. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), filiado à agremiação em 17 de dezembro de 2023, prevaleceu sobre Luizianne em encontro municipal do PT. Outra ausência sentida pela campanha de Evandro, o senador Cid Gomes (PSB) apareceu nesta segunda-feira, 2, quando esteve ao lado de Evandro em caminhada no bairro Parque São José.