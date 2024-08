Alvo de críticas no debate, Sarto diz querer contar com "apoio dos que diverge"

Como atual prefeito, Sarto disse que é "natural" ser o alvo "preferencial" de seus adversários. "Mas muito alegre e satisfeito e lisonjeado porque dois deles relataram que Fortaleza é o primeiro PIB do Nordeste dois candidatos por diversas vezes. Ressaltaram a pujança da nossa economia hoje liderando a economia do Nordeste. É natural que essa crítica venha. Nós temos muito desafios", disse em coletiva após o debate.

O debate com os candidatos a prefeito de Fortaleza é transmitido no canal do O POVO no YouTube , nas mídias sociais do O POVO . A Rádio O POVO CBN , o Canal FDR, com sinal digital aberto (canal 48.1) e por sinal fechado (23 – Multiplay | NET 24 (SD) e 523 (HD) | 138 – Brisanet). Haverá ainda cobertura do portal, com edição especial na versão impressa do O POVO , no dia posterior.

Foram convidados a participar candidatos a prefeito de Fortaleza de partidos, de federações ou de coligações com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares até a data de 20 de julho deste ano.

A programação ocorre na sequência de debates entre candidatos às prefeituras dos três maiores municípios do Cariri, ocorridos na semana passada. Além de Fortaleza, O POVO realizará na quarta e na quinta-feira debates com os candidatos em Caucaia e Eusébio, respectivamente.

"Art. 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta Lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional, assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares, e facultada a dos demais (...)".

A regra está prevista no artigo 46 da lei 9.504/1997 e no § 6º do artigo 44 da Resolução n. 23.671/21 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A resolução estabelece:

"§ 6º Para efeito do disposto neste artigo, considera-se a representação de cada partido político no Congresso Nacional a resultante da última eleição geral, com eventuais alterações decorrentes de novas totalizações operadas até o dia 20 de julho do ano da eleição, conforme tabela a ser publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral até 02 (dois) dias antes do início do prazo para a convocação da reunião do plano de mídia de que trata o art. 52 da Lei nº 9.504/1997".

Prefeitura de Fortaleza: quem são os candidatos?

A corrida eleitoral em Fortaleza contou com nove postulantes. Foram convidados a participar do debate apenas os candidatos filiados a partidos políticos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, como prevê a legislação eleitoral.