Sabatinas O POVO: Wagner diz que policiais militares e civis terão inveja de guardas municipais

Candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner (UB) disse que as polícias Militar e Civil, gerenciadas pelo Estado, terão inveja da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) sob eventual gestão dele, caso eleito. Wagner abriu a série de sabatinas do O POVO com os candidatos ao Executivo da Capital, realizada na rádio O POVO CBN. A definição da ordem dos entrevistados ocorreu em sorteio. Wagner abriu a série de sabatinas do O POVO com os candidatos ao Executivo da Capital, realizada na rádio O POVO CBN.

"Tenho compromisso com os aprovados deste último concurso de ampliar o número de convocados, vamos ampliar essas vagas, convocar mais mil aprovados para ampliar o efetivo. Tenho dito muito, os policiais militares, os policiais civis e policiais penais terão inveja dos guardas municipais porque vai ser uma corporação que terá toda a estrutura para poder trabalhar e entregar um bom resultado. A Guarda Municipal terá o papel de proteger as pessoas e levar a paz para comunidades", disse aos jornalistas Jocélio Leal e Carlos Mazza, ambos colunistas do O POVO.