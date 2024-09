Sabatina O POVO: André Fernandes promete acabar com Agefis e diminuir número de regionais

Sabatina do canditado a prefeitura André Fernandes do PL na Radio O POVO CBN Crédito: Samuel Setubal

Candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes (PL) prometeu em Sabatina O POVO, transmitida pela Rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 9, acabar com a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), se eleito. Questionado sobre como seria realizado os serviços de fiscalização urbana municipal — como adimplência do pagamento da taxa de alvará e condições de funcionamento de empreendimentos —, ele respondeu: "do jeito que foi durante 290 anos". "A Agefis foi criada agora, na gestão Roberto Cláudio (em 2014). Antes disso, as fiscalizações partiam de agentes que estavam dentro de cada regional. Se tem algo referente a meio ambiente, tem a fiscalização de meio ambiente. Algo referente a finanças, tributos, taxas de alvará? Tem na regional um agente que vai fiscalizar aquela parte", defendeu. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora E seguiu: "Agora, a Prefeitura criar uma agência, que se chama Agefis, olha o nome, Agência de Fiscalização, que se você olhar no organograma da Prefeitura de Fortaleza, ela não está subordinada somente à Prefeitura de Fortaleza, me desculpe, isso é um absurdo", disse André Fernandes.

Conforme o candidato, as funções hoje desempenhadas pela Agefis seriam incorporadas por servidores ligados às regionias. Ele afirmou que a mudança não implicaria em perda de empregos de servidores no momentos alocados na Agefis. Eles seriam realocados. Fernandes disse que a prioridade de uma eventual gestão é reduzir o tamanho da máquina pública, inclusive com a redução do número de regionais. Neste ponto da resposta, ele disse que o "saudoso Juraci", em menção ao ex-prefeito Juraci Magalhães, teve boa intenção ao criar as regionais, sendo a desburocratização dos serviços da Prefeitura a principal delas. Hoje, conforme Fernandes, as regionais tornam o ritmo da gestão mais lento.